Thơm ngon chả giã tay Lục Nam

Tại phường Lục Nam, gia đình anh Nguyễn Đình Tuấn ở tổ dân phố Đồi Ngô là một trong những hộ có tiếng với nghề làm chả giã tay. Theo anh Tuấn, để có mẻ chả ngon, thịt lợn phải được lựa chọn kỹ, thường là phần thịt nạc mềm, kết hợp với lượng mỡ vừa phải để chả có độ mềm, béo, không bị khô. Thịt sau khi pha lọc được đưa về khi còn nóng. Khi sờ vào có độ dẻo, dính tay mới đạt yêu cầu để đưa vào giã.

Chã giã tay thường ăn cùng với bánh cuốn.

Thịt được thái nhỏ, ướp cùng nước mắm cốt, hạt nêm, mì chính, đường, bột canh... với tỷ lệ nạc, mỡ phù hợp rồi cho vào cối đá giã. Từng nhịp chày đều tay khiến thịt dần nhuyễn, quyện vào nhau dẻo mịn. Đây cũng là công đoạn đòi hỏi nhiều sức lực và kinh nghiệm. Với phương pháp thủ công, mất khoảng hai giờ mới giã được 20 kg thịt. Dù mất thời gian, công sức hơn so với sử dụng máy móc, người làm nghề vẫn giữ cách giã tay bởi thịt sau khi giã có độ dẻo, thơm và hương vị riêng.

Sau khi giã và trộn đều gia vị, thịt được gói rồi hấp cách thủy khoảng 20 phút trước khi chiên. Người chiên phải điều chỉnh lửa phù hợp, để dầu đủ ngập miếng chả và đảo đều tay, giúp những thanh chả dậy mùi thơm. Khi thưởng thức, chả có độ mềm, dai vừa phải, vị ngọt tự nhiên của thịt hòa cùng vị đậm đà của gia vị.

Từ món ăn quen thuộc trong bữa sáng, thường dùng cùng bánh cuốn, bún, xôi, chả giã tay còn hiện diện trong mâm cỗ cưới hỏi, giỗ chạp, lễ, Tết và là món quà quê được nhiều người mua biếu tặng người thân. Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng chày bên cối đá vẫn được người làm nghề ở phường Lục Nam gìn giữ.