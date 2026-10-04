Sắc màu văn hóa 18 quốc gia hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm

Chiều 3/10, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm trở thành sân khấu văn hóa mở khi các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế tham gia diễu hành, biểu diễn và giao lưu với người dân, du khách.

Các đại biểu tham dự Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tham dự sự kiện.

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, chương trình mở ra không gian giao lưu giữa văn hóa Việt Nam và các quốc gia thông qua âm nhạc, vũ điệu, trang phục và nghệ thuật trình diễn.

Các nghệ nhân, diễn viên làng Triều Khúc trong trang phục truyền thống trước giờ trình diễn múa "Con đĩ đánh bồng"

Điểm nhấn là màn diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp trang phục truyền thống của nhiều nước. Những tà áo dài lấy cảm hứng từ hoa văn, mỹ thuật dân gian xuất hiện bên trang phục giàu màu sắc của các đoàn quốc tế, tạo nên bức tranh đa dạng giữa trung tâm Thủ đô.

Không gian lễ hội có sự hiện diện của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông Cổ, Maroc, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraina, Peru, Sri Lanka và Việt Nam. Bên cạnh đó là những phần trình diễn mang dấu ấn văn hóa Mexico, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Hàn Quốc, nâng số quốc gia được giới thiệu tại chương trình lên 18.

Màn múa lân - sư - rồng khuấy động sân khấu Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”

Công chúng được thưởng thức âm nhạc truyền thống Ba Tư, các điệu múa dân gian của Peru và Mexico, nghệ thuật trình diễn của UAE, Taekwondo Hàn Quốc cùng nhiều tiết mục đặc trưng của các đoàn tham dự.

Các nghệ sĩ Lào gây chú ý với phần biểu diễn nhạc cụ và điệu múa truyền thống. Đoàn Peru mang đến những vũ điệu sôi động, trong khi các thành viên đoàn Mông Cổ xuất hiện với trang phục và hệ trang sức bạc đặc trưng.

Cùng với các đoàn quốc tế, chương trình còn có sự tham gia của các đội lân - sư - rồng, nghệ nhân, nghệ sĩ Thủ đô, phụ nữ Hà Nội, Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam, người mẫu và các em nhỏ.

Nhiều giá trị văn hóa của Hà Nội và Việt Nam cũng được giới thiệu trong hành trình diễu hành. Trong đó, màn tái hiện múa "Con đĩ đánh bồng" - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với làng Triều Khúc - tạo thêm điểm nhấn cho chương trình.

Đoàn diễu hành xuất phát từ trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tại số 47 Hàng Dầu, đi qua khu vực đền Bà Kiệu và kết thúc tại sân khấu chính ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Dọc lộ trình, các đoàn liên tục trình diễn âm nhạc, vũ điệu và trang phục truyền thống. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng được thu hẹp khi nhiều hoạt động diễn ra ngay trên đường phố, thay vì giới hạn trong sân khấu cố định.

Tiết mục nghệ thuật lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và kết nối giữa các nền văn hóa

Đông đảo người dân và du khách có mặt từ trước giờ khai mạc, đứng kín hai bên tuyến đường để theo dõi, chụp ảnh và giao lưu với các đoàn nghệ thuật. Những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ quốc tế với phụ nữ, trẻ em và công chúng Thủ đô góp phần tạo nên không khí gần gũi cho lễ hội.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn trên nền nhạc “We Are the World”, gửi đi thông điệp về sự kết nối giữa các nền văn hóa, tình hữu nghị và khát vọng hòa bình.

“Sắc màu năm châu” là một trong những hoạt động chính của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long và một số không gian của Thủ đô.

Lễ hội quy tụ đại diện khoảng 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, với nhiều hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và sáng tạo từ di sản. Chương trình bế mạc với chủ đề “Sắc màu hội tụ - Cùng nắm tay hướng tới tương lai” diễn ra tối 4/10.