Quyết liệt xử lý vi phạm tốc độ

Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh thông báo cho người điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Theo quy định, tốc độ tối đa cho phép người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực đông dân cư là 50 km/h, tuy nhiên có không ít lái xe điều khiển mô tô, ô tô chạy quá tốc độ quy định khi đi qua những khu vực này.

Đơn cử, hồi 13 giờ 26 phút, ngày 30/10/2026 tại Km 52+500 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Chi Lăng, lái xe Đ.T.H, địa chỉ tại phường Kép, tỉnh Bắc Ninh điều khiển xe môtô quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h. Ngay khi phát hiện vi phạm, cán bộ Trạm CSGT đã dừng phương tiện để xử lý người điều khiển vi phạm đúng theo quy định của pháp luật.

Anh Đ.T.H chia sẻ: Khi làm việc, lực lượng CSGT không chỉ thông báo lỗi mà còn nhắc nhở tôi cần chú ý tốc độ khi lưu thông để đảm bảo an toàn. Tôi sẽ rút kinh nghiệm khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.

Theo thống kê của lực lượng chức năng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 247 vụ tai nạn giao thông, làm chết 68 người, bị thương 201 người, ước tính thiệt hại khoảng 6,5 tỷ đồng. Trong đó số vụ có nguyên nhân sơ bộ do người điều khiển phương tiện không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn theo quy định gây tai nạn giao thông là 34 vụ, làm chết 7 người, bị thương 29 người, ước tính thiệt hại trên 1,1 tỷ đồng.

Cụ thể như, hồi 14 giờ 30 phút ngày 10/4/2026 tại km 21+600 đường tỉnh 243 thuộc xã Hữu Liên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 1 xe mô tô với xe đạp điện đi từ đường liên thôn Đoàn Kết - Liên Hợp ra đường tỉnh 243. Hậu quả vụ tai nạn khiến người điều khiển xe đạp điện tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người đi xe môtô không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn trong phạm vi có biển cảnh báo nguy hiểm...

Thượng tá Phương Thúc Định, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, hành vi vi phạm tốc độ của người tham gia giao thông diễn ra còn khá phổ biến, không chỉ trên các tuyến quốc lộ, đường nội thị mà trên cả các tuyến đường tỉnh, đường giao thông nông thôn. Điều này không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho người điều khiển phương tiện mà còn gây nguy hiểm cho những người tham giao thông khác.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, phòng đã chỉ đạo các đội, trạm CSGT trực thuộc tăng cường tổ chức nhiều đợt ra quân tuần tra, xử lý vi phạm, sử dụng tối đa các trang thiết bị nghiệp vụ để phát hiện xử lý. Đồng thời, chỉ đạo các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ trên tuyến giao thông trọng điểm. Ngoài hoạt động tuần tra, xử lý trực tiếp trên tuyến giao thông, lực lượng CSGT còn tổ chức mật phục ghi hình, theo dõi qua các camera AI để phát hiện, gửi giấy phạt nguội những trường hợp vi phạm về tốc độ để xử lý theo quy định. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 12.505 trường hợp vi phạm về tốc độ, tăng 2.487 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025.

Việc triển khai các biện pháp phù hợp với từng địa bàn, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm và tuyên truyền các quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ trong thời gian qua đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông nhằm từng bước khắc phục tình trạng lái xe vi phạm về tốc độ khi tham gia giao thông, từ đó kiểm soát tốt hơn các nguy cơ và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn.