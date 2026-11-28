Chiều 28/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chủ trì Họp báo quốc tế thông tin về kết quả Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết hai sáng kiến lớn do Việt Nam đề xuất đã được các nước nhất trí thông qua bao gồm sáng kiến "Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước CLMV" và sáng kiến "Hành trình di sản bốn nước CLMV."

Trong số đó, sáng kiến “Hành lang cảng cạn thông minh” mở ra một khái niệm mới về phát triển hạ tầng, hướng tới hình thành các trung tâm tổng hợp kết nối các cửa khẩu, hàng không, sân bay và cảng biển; còn sáng kiến hành trình di sản tập trung thúc đẩy liên kết du lịch, kết nối trực tiếp các điểm đến nổi tiếng như Bagan (Myanmar), Luang Prabang./.