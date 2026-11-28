Một đoạn đường sắt, qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai bị sạt lở đất đá. Ảnh: CV.

Ngày 28/11, ông Phạm Nguyễn Chiến, Giám đốc Công ty CP Đường sắt Phú Khánh cho biết, sạt lở xảy ra vào chiều cùng ngày tại khu gian Tân Vinh-Vân Canh, thuộc Km1112+240. Điểm sạt lở dài khoảng 10m, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tuyến đường sắt.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành đường sắt đã phong tỏa chạy tàu từ hai đầu khu vực sạt lở, đồng thời huy động 70 nhân lực cùng phương tiện, thiết bị đến hiện trường khắc phục.

Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, nước chảy xiết và giao thông bị phong tỏa. Công ty đang tiếp tục huy động thêm nhân lực, phương tiện, nỗ lực xử lý điểm sạt lở trong thời gian sớm nhất.

Đối với các chuyến tàu bị ảnh hưởng, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam sẽ điều phối phương án vận tải phù hợp, bảo đảm phục vụ hành khách.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai, mưa lũ ngày 28/11 khiến 319 nhà dân bị ngập cục bộ. Trong đó, phường Quy Nhơn Nam có khoảng 250 hộ bị ngập do mưa lớn với cường suất khoảng 63 mm/giờ, gây quá tải hệ thống thoát nước. Đến nay, nước tại khu vực này đã rút.

Phần móng đoạn đường sắt, ở xã Canh Vinh sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: VC.

Ngoài ra, phường Quy Nhơn Tây có 40 hộ và phường Hoài Nhơn Bắc có 29 hộ bị ngập.

Tính đến chiều 28/11, các địa phương của tỉnh Gia Lai đã di dời, sơ tán 127 hộ dân đến nơi an toàn.

Mưa lũ cũng gây sạt lở tại một số vị trí taluy, mố cầu, bờ suối, kênh mương; đồng thời gây ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại nhiều khu dân cư, tuyến đường và ngầm tràn.