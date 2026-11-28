Theo People, vụ tai nạn xảy ra ngay trước 16h30 ngày 26/11 (giờ địa phương) trên tuyến cao tốc liên bang I-24, đoạn qua thành phố Nashville, bang Tennessee.

Sở Cảnh sát Nashville xác định nạn nhân là ông Travis Lewis (53 tuổi, đến từ thành phố Kingston, bang New York).

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông địa phương, trước khi xảy ra tai nạn, ông Lewis đã dừng xe trên lề đường gần lối ra số 43 của tuyến cao tốc I-24 để hỗ trợ một tài xế khác.

Trong lúc đi bộ giữa các làn đường cao tốc và nhánh đường dẫn ra, ông Lewis bất ngờ bị một chiếc Toyota Sienna do người phụ nữ 39 tuổi điều khiển tông trúng.

Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.

Làm việc với cảnh sát, nữ tài xế cho biết khi nhận ra mình sắp bỏ lỡ lối ra khỏi cao tốc, cô đã chuyển qua hai làn đường và đi vào vùng phân luồng hình tam giác ngăn cách giữa đường cao tốc và nhánh đường dẫn ra.

Theo cảnh sát, nữ tài xế đã ở lại hiện trường sau khi tai nạn xảy ra. Qua kiểm tra, nhà chức trách không ghi nhận dấu hiệu cho thấy khả năng lái xe của người này bị ảnh hưởng bởi rượu, bia hoặc các chất kích thích.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.