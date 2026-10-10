Quốc lộ 14E trước ngày về đích

Lu nền cấp phối đá dăm lớp trên cùng đoạn phía đông đầu cầu vượt đường sắt Bắc - Nam (địa phận xã Thăng Bình) vào sáng 5/10. Ảnh: CÔNG TÚ

Đạt gần 90% giá trị hợp đồng

Ghi nhận tại công trường ngày 5/10, hạng mục xây dựng mới cầu Đăk Mi 1 (gói thầu phát sinh, nằm song song với cầu cũ đang khai thác) qua địa phận xã Phước Hiệp đã xong phần hạ bộ. Nhà thầu lao lắp dầm được một nhịp, đổ bê tông bản mặt cầu sát mố phía tây. Tại bãi đúc dầm, 16 phiến dầm đã đúc xong, đang chờ để lao lắp cho 4 nhịp còn lại.

Hôm sau 6/10, nhà thầu chuẩn bị lao lắp thì trời mưa to nên phải dừng thi công, chờ xong đợt mưa này mới có thể tiếp tục thực hiện. Ông Quế Hải Trung, Giám đốc Ban điều hành Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E (Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, đơn vị quản lý dự án) cho biết, công việc lao lắp dầm chỉ cần 3 ngày là hoàn thành, tiếp đó đổ bản mặt cầu, gờ chắn và lắp đặt lan can. Cầu Đăk Mi 1 bảo đảm cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 10 này.

Cũng tại địa phận xã Phước Hiệp, hạng mục khắc phục sạt lở taluy dương lý trình km84+500 - km84+700 bằng cách khoan cọc nhồi, đổ tường chắn diễn ra khẩn trương. Tuần đầu tiên của tháng 10, nhà thầu đã khoan xong cọc khoan nhồi, đang đổ bê tông tường chắn taluy dương được hơn một nửa chiều dài thiết kế. Với tiến độ như hiện tại, hạng mục khắc phục này cũng bảo đảm hoàn thành trong tháng 10.

Cầu Đăk Mi 1 chuẩn bị được lao lắp dầm cho 4 nhịp còn lại. Ảnh: CÔNG TÚ

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam) Nguyễn Đình Phúc cho biết, Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn km15+270 - km89+700 tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng. Công trình do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 10/2/2023, hoàn thành tháng 10/2026. Đến nay, các địa phương có dự án đi qua đã bàn giao 70,8/71,38km chiều dài mặt bằng (đạt 99,2%). Toàn tuyến còn vướng mặt bằng liên quan đến 9 hộ (xã Thăng Bình còn 6 hộ; xã Hiệp Đức còn 3 hộ).

Dự án gồm 5 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu XD04 (xây dựng cầu Đăk Mi 1) và gói thầu XD05 (thảm bê tông nhựa lớp 2) là gói phát sinh được Bộ Xây dựng đồng ý cho bổ sung trong quá trình thi công dự án. Đầu tháng 10/2026, liên danh các nhà thầu đã đắp nền lên lớp K98 đạt khoảng 71km; cấp phối đá dăm loại 2 được 70,58km; cấp phối đá dăm loại 1 là 67,18km (chưa tính đường dẫn cầu vượt đường sắt). Trên lớp cấp phối đá dăm loại 1, đơn vị thi công thảm bê tông lớp 1 đạt 67,18km; xong bê tông nhựa lớp 2 trên chiều dài 63,58km. Tổng sản lượng thi công đạt hơn 1.271/1.437,96 tỷ đồng (gần 90%) giá trị hợp đồng.

Thảm bê tông nhựa đoạn tránh trung tâm hành chính xã Hiệp Đức chiều 5/10. Ảnh: CÔNG TÚ

Cơ bản thông suốt toàn dự án

Thực tế trên tổng chiều dài Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, người tham gia giao thông có thể đi lại gần như thông suốt, trừ hạng mục cầu vượt đường sắt đang hoàn thiện đường dẫn chính; hay như đoạn nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lên cầu chui (vướng mặt bằng 6 hộ) lưu thông còn khó khăn. Một số vị trí thuộc dự án đang thi công (tuyến tránh Việt An, cầu Đăk Mi 1), hoặc vướng mặt bằng (đoạn tránh trung tâm hành chính xã Hiệp Đức) nhưng vẫn có thể lưu thông thuận lợi trên tuyến quốc lộ 14E cũ như lâu nay. Trong điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay, đơn vị quản lý và các nhà thầu thi công đang nỗ lực giải quyết khó khăn ở từng hạng mục để hoàn thành dự án.

Ông Quế Hải Trung chia sẻ, đoạn tránh trung tâm hành chính xã Hiệp Đức dài khoảng 2,5km. Trừ mặt bằng đang vướng 3 hộ tại 3 vị trí khác nhau (tổng chiều dài 40m), nhà thầu đã thảm bê tông nhựa lớp 1 được 1,5km. Còn gần 1km, đơn vị thi công chờ qua đợt mưa này sẽ rải thảm cấp phối đá dăm loại 1 (lớp trên cùng), sau đó thảm bê tông nhựa lớp 1.

Thuộc địa phận xã Việt An, tuyến tránh Việt An dài khoảng 3km, trong đó có đoạn dài 400m phải nổ mìn phá đá để thông tuyến. Đến nay, nhà thầu thảm bê tông nhựa 1,5km; cấp phối đá dăm lớp được 1,1km chiều dài. Việc phá đá đã hoàn thành, nhà thầu dọn dẹp để thi công nền móng cho đoạn 400m còn lại.

Tưới thấm bám đường đầu cầu mố M1 (phía Đông cầu vượt đường sắt) vào chiều 5/10 để thảm bê tông nhựa. Ảnh: CÔNG TÚ

Đơn vị quản lý dự án chia sẻ, theo kế hoạch tiến độ, đường dẫn lên cầu vượt đường sắt hoàn thành thảm bê tông nhựa, thông xe cuối tháng 9 vừa qua nhưng chưa thể hoàn thành. Kỹ sư Trần Khắc Khánh, Tư vấn giám sát dự án (Phân viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải miền Trung) thông tin: Đợt mưa kéo dài từ ngày 10-14/9 khiến việc đắp đường dẫn bị ngưng trệ.

Sau đợt mưa đó, nhà thầu phải chờ qua vài ngày nắng ráo mới có thể tiếp tục đắp đất, cấp phối đá dăm đường dẫn. Đến chiều 5/10 vừa qua, đơn vị thi công đã rải thảm lớp cấp phối đá dăm cuối cùng, tưới thấm bám đường đầu cầu mố M1 để tiến hành thảm bê tông nhựa. Tuy nhiên, hôm sau 6/10 lại có mưa kéo dài khiến tiến độ thi công tiếp tục bị gián đoạn.

Phải xong đợt mưa này, nhà thầu tiến hành thảm bê tông nhựa đường hai đầu cầu, đồng thời lắp đặt lan can, sau đó sẽ điều tiết cho toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu vượt. Tiếp đó, việc thi công đường gom hai bên cầu vượt mới có thể thực hiện, cố gắng hoàn thành cơ bản phần cốt nền cuối tháng 10 để tiếp tục hoàn thiện đường gom.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án đường bộ miền Trung đang tiếp tục làm việc với địa phương để phối hợp, đôn đốc khai thông ách tắc 9 trường hợp còn lại.

Tại nội dung Thông báo kết luận số 938/TB-VP ngày 22/9/2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đã chỉ đạo xã Thăng Bình tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch chậm nhất ngày 10/10/2026.