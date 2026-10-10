Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước 10 ngày tới

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 10/10 đến ngày 12/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông;

Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Đêm 10/10 và sáng 11/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều 11/10 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông;

Các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 12/10 đến ngày 20/10, khu vực Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng khoảng ngày 16-18/10 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, riêng ngày 16-20/10 khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ ngày 13-16/10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.