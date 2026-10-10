Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đồng chí Đồng Văn Thanh phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát. (Ảnh: THANH TÂM)

Trong 9 tháng năm 2026, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ tiếp nhận hơn 170.000 lượt khám (tăng 3,3%) và điều trị nội trú cho hơn 15.400 lượt bệnh nhân (tăng 4,2%), trong đó bệnh nhân ngoài thành phố chiếm tỷ lệ khá lớn. Bệnh viện cũng thực hiện thành công hơn 6.800 ca sinh.

Đáng chú ý, đây là đơn vị đầu tiên tiên phong vận hành bệnh án điện tử hoàn toàn từ ngày 1/7/2026 và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại buổi làm việc, Ban Giám đốc bệnh viện kiến nghị thành phố ưu tiên hỗ trợ triển khai dự án nâng cấp quy mô 500 giường để giải quyết triệt để tình trạng quá tải. Đồng thời, kiến nghị sớm triển khai Nghị định 168/2026/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con, tầm soát bệnh bẩm sinh và điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương cơ sở mới.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Văn Thanh biểu dương những nỗ lực của tập thể y, bác sĩ; đồng thời yêu cầu Ban Giám đốc bệnh viện chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, phối hợp đẩy nhanh dự án nâng cấp bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.