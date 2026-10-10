Ông Đặng Hà Việt làm Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam

Ông Đặng Hà Việt được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III.

Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của 66 đại biểu chính thức. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 19 thành viên, Ban Thường vụ có 6 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

PGS.TS Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn.

Các Phó Chủ tịch gồm ông Ngô Quang Vinh phụ trách chuyên môn, ông Nguyễn Trọng Kiên phụ trách đối ngoại, ông Nguyễn Việt Nam phụ trách truyền thông và ông Hồ Văn Hiệp phụ trách tài chính, tài trợ. Bà Trịnh Thị Trang đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Hai Phó Tổng Thư ký là ông Đỗ Đình Quý và ông Trần Đại Nghĩa.

Nhiệm kỳ mới được xác định là giai đoạn chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng. Liên đoàn đặt mục tiêu chuyên nghiệp hóa công tác quản trị, chuẩn hóa hệ thống thi đấu và đào tạo, phát triển vận động viên trẻ, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế.

Nhìn lại giai đoạn 2018-2026, Liên đoàn đã tổ chức 26 giải đấu quốc gia ở các môn roller sports, trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ, thu hút hơn 5.097 lượt vận động viên đến từ hơn 15 tỉnh, thành phố. Riêng trong năm 2026, Liên đoàn kết nạp thêm 91 hội viên, gồm 15 hội viên tổ chức và 76 hội viên cá nhân. Roller sports cũng lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Liên đoàn hiện là thành viên của Liên đoàn Trượt băng thế giới (ISU), Liên đoàn Trượt băng châu Á (ASU) và Liên đoàn Patin và Trượt ván quốc tế (World Skate). Việc tham gia các tổ chức này tạo điều kiện để thể thao Việt Nam tiếp cận hệ thống đào tạo, luật thi đấu và các giải đấu quốc tế.

Ban Chấp hành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam.

Theo định hướng của nhiệm kỳ III, giai đoạn 2026-2028 sẽ tập trung củng cố tổ chức, hệ thống thi đấu và đào tạo nhân lực. Từ năm 2029 đến 2031, Liên đoàn hướng tới nâng cao thành tích, mở rộng phong trào tại những địa phương đủ điều kiện và tăng cường sự hiện diện của vận động viên Việt Nam ở các đấu trường khu vực, châu lục.

Phát biểu về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam Đặng Hà Việt nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến về chất lượng: “Liên đoàn phải tạo ra bước chuyển rõ nét về chất lượng. Chúng tôi không chỉ hướng tới việc có nhiều người tập luyện hơn, nhiều giải đấu hơn, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được một hệ thống phát triển đồng bộ, chuyên nghiệp và bền vững, từ phong trào, đào tạo trẻ đến thể thao thành tích cao”.

Ông Đặng Hà Việt cho biết Liên đoàn xác định phát triển phong trào là nền tảng, đào tạo vận động viên trẻ là trọng tâm; khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế là những động lực quan trọng. Mục tiêu là tạo môi trường thuận lợi để người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tiếp cận và tập luyện, đồng thời xây dựng lộ trình đào tạo, thi đấu rõ ràng cho những vận động viên có năng lực.