Nhiều tuyến đường giao thông, ngầm tràn bị chia cắt do mưa lớn

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều ngầm tràn bị ngập sâu - Ảnh: P.N

Theo đó, tại ngầm tràn tại Km23 và Km25 thuộc Quốc lộ 9B (xã Kim Ngân) bị ngập khoảng 50cm; đường từ bản Cây Cà (cũ) vào bản Trung Sơn (xã Trường Sơn) bị ngập sâu so với mặt cầu khoảng 1m; ngầm mỏ đá Hòa Phát thuộc bản Xuân Tiến (xã Trường Xuân cũ) bị ngập khoảng 50cm; tại Km 34+900, tuyến Quốc lộ 9C xảy ra sạt lở đất đá, với khối lượng khoảng 10m3, gây ách tắc giao thông, các phương tiện ô tô không thể lưu thông qua khu vực.

Tại các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Xuân Tiến, Trường Lâm và Ploang-Rìn Rìn (xã Trường Sơn) hiện đang bị chia cắt giao thông do nước dâng và sạt lở. Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Ninh đi xã Trường Sơn xảy ra sạt lở đất. Nhiều tuyến đường ở xã Bắc Trạch Lệ Ninh và các ngầm ở thôn Ngọn Rào, Xuân Trạch, Thanh Sen (xã Phong Nha) bị ngập sâu…

Tính đến 17 giờ chiều 10/10, mưa lũ đã làm 1 người mất tích (bà Hồ Thị L. (SN 1976), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa); 1ha ruộng bị vùi lấp và 83m kênh đất bị hư hỏng tại xã Vĩnh Hoàng; sạt lở mái tấm lát bảo vệ chân cầu đoạn bãi biển Thái Lai, tuyến đê biển Vĩnh Thái khoảng 30m2; tuyến đường giao thông đoạn từ thôn Mỹ Tú đi thôn Bắc Vĩnh Thái (xã Vĩnh Hoàng) bị sạt lở 2 bên với chiều dài 20m, sâu 0,5m; Km 34+900, tuyến Quốc lộ 9C (xã Kim Ngân) sạt lở đất đá, với khối lượng khoảng 10m3; giông sét làm cháy hệ thống điện sinh hoạt và nứt tường nhà của 2 hộ gia đình ở thôn Mỹ Tú (xã Vĩnh Hoàng)…