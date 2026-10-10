Triều cường ở TP.HCM lên cao 1,86 m, nhiều tuyến đường ngập nặng

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews lúc 16h ngày 10/10, triều cường dâng khiến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng) xảy ra tình trạng ngập, người dân chật vật di chuyển. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại đường Nguyễn Lương Bằng, đoạn giao với đường Hoàng Quốc Việt (khu vực quận 7 cũ), nước ngập sâu, có nơi gần lút bánh xe. Không ít người đi xe phải lao lên vỉa hè để tránh chết máy. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng sớm cùng ngày, triều cường cũng gây ngập nhiều tuyến đường tại phường Bình Hòa (khu vực thuộc tỉnh Bình Dương cũ). Tại khu dân cư Tân Vũ Minh và các tuyến đường lân cận, nước bắt đầu dâng lên mặt đường từ 4h15. Đến 5h30, nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước đục. Thời điểm này, phần lớn người dân đang ngủ nên hàng chục ôtô đỗ tại khu vực bị ngập gần hết bánh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, triều cường đầu tháng 9 Âm lịch trên sông Sài Gòn đang lên nhanh. Sáng 10/10, mực nước đo được tại trạm Nhà Bè là 1,71 m, vượt báo động 3 khoảng 0,11 m; trạm Phú An là 1,65 m, vượt báo động 3 khoảng 0,05 m; trạm Thủ Dầu Một là 1,86 m, vượt báo động 3 khoảng 0,26 m.

Đường Phạm Hữu Lầu đoạn giao với đường 15B bắt đầu ngập từ khoảng 15h. Ảnh: Duy Hiệu.

Đến hơn 18h, nước vẫn khá cao. Xe cộ chết máy hàng loạt trước số 150 Phạm Hữu Lầu vì ngập sâu. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở đường Nguyễn Bình, nước ngập khoảng nửa bánh xe. Người dân bì bõm về nhà sau giờ tan làm. Ảnh: Hoài Bảo.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết đây là kỳ triều cường cao trong năm. Theo dự báo, mực nước cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 11-12/10. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, khả năng ở mức cao 1,70-1,75 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,10-0,15 m. Đỉnh triều dự kiến xuất hiện trong khoảng 4-6h và 16-18h. Tại trạm Thủ Dầu Một, nước có thể ở mức 1,90-1,95 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,30-0,35 m, với các khung giờ đỉnh triều dự kiến 6-8h và 18-20h. Ảnh: Hoài Bảo.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng tình trạng mưa lớn kết hợp triều cường, có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.