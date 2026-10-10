Động đất liên tiếp rung chuyển Panama, hàng nghìn người sơ tán

Nhiều công trình gần tâm chấn đổ sập sau vụ động đất ở miền nam Panama. (Video: @dailyeurotimes/X)

Hai trận động đất mạnh 7,7 và 6,6 độ Richter cùng hàng loạt dư chấn làm rung chuyển miền nam Panama, khiến nhiều tòa nhà bị hư hại và hàng nghìn người đổ ra đường. Trận động đất chưa ghi nhận thiệt hại về người. (Ảnh: Reuters)

Trong những giờ tiếp theo, hơn 40 dư chấn tiếp tục làm rung chuyển quốc gia nằm trên eo đất nối Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Tuy nhiên, kênh đào Panama và mỏ đồng Cobre Panama đều thông báo hoạt động bình thường. Sân bay quốc tế Tocumen cũng dỡ bỏ lệnh tạm ngừng các chuyến bay. (Ảnh: Reuters)

Tại khu trung tâm thương mại sầm uất của Panama City, nhiều nhân viên văn phòng lo lắng không biết làm cách nào để trở về nhà giữa tình trạng giao thông ùn tắc nghiêm trọng, sau khi trận động đất khiến hàng nghìn người phải sơ tán ra đường. (Ảnh: Reuters)

Người dân và bệnh nhân tập trung ngoài trời sau khi được sơ tán khỏi Bệnh viện Aquilino Tejeira. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Raul Mulino đã đến Penonome, thành phố nằm ở khoảng giữa tâm chấn và thủ đô Panama City. Tại đây, một số công trình bị đổ sập và một nhà thờ bị hư hại. (Ảnh: Reuters)

Theo đánh giá của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), khoảng 43.000 người dân Panama sinh sống tại những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng từ trận động đất. (Ảnh: Reuters)

USGS ước tính thiệt hại kinh tế do trận động đất có thể tương đương 1-10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Panama. Trong khi đó, nhà cung cấp điện Naturgy thông báo tình trạng mất điện đã xảy ra tại 6 tỉnh. (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, Panama sẽ tổ chức một cuộc diễn tập sơ tán trên phạm vi toàn quốc vào tuần tới nhằm kiểm tra khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. (Ảnh: Reuters)