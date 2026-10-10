Gấp rút hoàn thành các hạng mục, phấn đấu tháng 11/2026 đưa đường tránh xã Hòa An vào sử dụng

Công trình có tổng mức đầu tư gần 197 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 3/2024 do UBND huyện Hòa An cũ (nay là xã Hòa An) làm chủ đầu tư với tổng chiều dài 3,7 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III miền núi kết hợp tiêu chuẩn cấp I đô thị. Trong đó, 2,2 km mặt đường được thiết kế rộng 9 m, đoạn còn lại dài 1,5 km được thiết kế mặt đường và vỉa hè rộng lên đến 26 m.

Dự án đường tránh xã Hòa An thi công đạt hơn 95% tổng khối lượng công trình, phấn đấu hoàn thành, đưa tuyến đường vào sử dụng trong tháng 11/2026.

Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, gồm: nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, công trình an toàn giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại như: lắp đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, lát vỉa hè…, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và mỹ quan công trình.

Công tác kiểm tra, rà soát các hạng mục tiếp tục được chủ đầu tư, nhà thầu chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Sau khi bàn giao đưa vào sử dụng, nhà thầu cam kết tiếp tục phối hợp với địa phương làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng tuyến.

Dự án đường tránh xã Hòa An hoàn thành, đưa vào sử dụng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông qua khu vực trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đồng thời, công trình từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông địa phương, tăng cường kết nối giữa các khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang cảnh quan và mở rộng không gian đô thị trên địa bàn xã Hòa An.