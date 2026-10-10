Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam liên tiếp gặp tổng thống Mỹ Donald Trump và cú bắt tay với người giàu nhất thế giới

Boeing, SpaceX, HDBank và Sovico nằm ở những mắt xích khác nhau trong bản đồ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Thay vì đặt cược vào riêng hàng không, nữ tỷ phú đang phát triển hệ sinh thái đa ngành, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và huy động vốn.

Theo danh sách tỷ phú thường niên năm 2026 của Forbes cập nhật ngày 7/10, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air và Phó Chủ tịch thường trực HDBank, sở hữu khối tài sản ước tính 4,2 tỷ USD, xếp thứ 1.011 thế giới và trở lại vị trí người giàu thứ hai Việt Nam và là nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam.

Đằng sau con số này là một hệ sinh thái kinh doanh trải rộng trên nhiều lĩnh vực, với hàng không và ngân hàng là hai trụ cột nổi bật, bên cạnh bất động sản và đầu tư. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô tài sản mà Forbes ước tính, mà còn ở cách bà Thảo xây dựng vị thế doanh nghiệp Việt trong những thị trường đòi hỏi nguồn vốn lớn, công nghệ phức tạp và mạng lưới đối tác quốc tế.

Từ những hợp đồng máy bay hàng chục tỷ USD đến các thỏa thuận tài chính xuyên biên giới, dấu ấn trong cách làm kinh doanh của nữ tỷ phú nằm ở nỗ lực mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời tìm kiếm thêm những nguồn lực có thể tạo ra giá trị dài hạn.

VIETJET VÀ NHỮNG THƯƠNG VỤ TỶ ĐÔ

Nếu cần tìm một lĩnh vực thể hiện rõ nhất cách bà Nguyễn Thị Phương Thảo mở rộng cuộc chơi, đó là Vietjet. Thành lập năm 2007 với ba máy bay, Vietjet từng bước phát triển thành một hãng hàng không có quy mô đội bay và danh mục đơn hàng lớn, với mạng lưới đối tác trải dài từ Mỹ đến Trung Quốc. Trong quá trình ấy, những cái tên như Boeing, CFM International, GE, Pratt & Whitney và Honeywell không chỉ xuất hiện trong các hợp đồng cung ứng, mà còn gắn với kế hoạch phát triển đội tàu bay, động cơ, bảo dưỡng và công nghệ của hãng.

Tỷ phú Phương Thảo từng nhiều lần diện kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump

Một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình kinh doanh quốc tế của bà Nguyễn Thị Phương Thảo là những lần xuất hiện bên cạnh Donald Trump, từ khi ông còn là doanh nhân cho đến lúc trở thành Tổng thống Mỹ. Tháng 2/2017, tại Hà Nội, bà Thảo tham gia sự kiện công bố thỏa thuận Vietjet đặt mua 100 máy bay Boeing 737 MAX, với sự hiện diện của ông Trump. Sau đó, quy mô đơn hàng được nâng lên 200 chiếc. Đến tháng 11 cùng năm, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, bà tiếp tục xuất hiện trong hoạt động đón tiếp Tổng thống Mỹ tại Furama Resort.

Mối liên hệ với thị trường Mỹ tiếp tục được nhắc đến trong chuyến công tác của đoàn lãnh đạo Vietjet tại Mar-a-Lago, Florida, từ ngày 9-11/1/2025. Tại sự kiện Friends of Vietnam Summit và các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến đi, bà Thảo có dịp gặp gỡ ông Trump cùng các đối tác quốc tế. Theo thông tin được công bố thời điểm đó, bà Allison Huynh, một doanh nhân gốc Việt và nhà nghiên cứu tại Mỹ, tham gia kết nối các bên và xuất hiện trong hình ảnh ghi lại cuộc trò chuyện giữa bà Thảo và ông Trump.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (áo dài) có mặt tại dinh thự của Tổng thống Mỹ cùng sự kết nối của bà Allison Huynh (váy xanh)

Đến đầu năm 2025, tổng giá trị các thỏa thuận chiến lược giữa Vietjet và những đối tác hàng không Mỹ đạt gần 50 tỷ USD, bên cạnh khoảng 14 tỷ USD hợp tác khác đang được thảo luận tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, giá trị của chiến lược này không nên chỉ được nhìn qua số lượng máy bay hay tổng giá trị hợp đồng. Với một hãng hàng không, mua máy bay mới là điểm khởi đầu của chuỗi chi phí và năng lực vận hành kéo dài nhiều năm, từ động cơ, phụ tùng, bảo dưỡng đến đào tạo nhân lực và quản lý kỹ thuật.

Thỏa thuận với CFM International về nghiên cứu khả năng phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu động cơ LEAP tại Việt Nam cho thấy Vietjet muốn tiến thêm một bước. Nếu được triển khai, hợp tác này có thể mở ra cơ hội phát triển dịch vụ kỹ thuật hàng không trong nước, thay vì chỉ phụ thuộc vào các cơ sở bảo dưỡng ở nước ngoài.

Có thể thấy, cách Vietjet mở rộng không đơn thuần là tăng số lượng máy bay. Hãng đang tìm cách huy động nguồn lực từ nhiều thị trường, đồng thời mở rộng các mắt xích hỗ trợ hoạt động hàng không. Những năng lực kỹ thuật, nhân lực và tiêu chuẩn vận hành hình thành từ quá trình này mới là phần có khả năng tạo ra giá trị lâu dài bên cạnh bản thân đội tàu bay.

Nửa đầu năm 2026, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất 51.536 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.372 tỷ đồng. Tổng tài sản tại ngày 30/6 đạt 149.093 tỷ đồng. Kết quả cho thấy quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng, nhưng để đánh giá đầy đủ hiệu quả tăng trưởng vẫn cần đặt lợi nhuận trong tương quan với chi phí vận hành, đầu tư đội bay và nghĩa vụ tài chính của hãng.

NỀN TẢNG TÀI CHÍNH PHÍA SAU

Nếu Vietjet cho thấy khả năng đưa doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng hàng không quốc tế, HDBank lại phản ánh một khía cạnh khác trong hệ sinh thái gắn với bà Thảo: năng lực kinh doanh và huy động vốn trong lĩnh vực tài chính.

Sáu tháng đầu năm 2026, HDBank đạt 13.202 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 31% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,17%, còn tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,4%.

Quy mô tài sản vượt mốc một triệu tỷ đồng đưa HDBank vào nhóm ngân hàng có quy mô lớn trên thị trường. Các chỉ số sinh lời cũng cho thấy ngân hàng duy trì hiệu quả kinh doanh ở mức cao. Đây là nền tảng quan trọng trong bối cảnh ngành ngân hàng vừa phải mở rộng tín dụng, vừa quản lý chất lượng tài sản và bảo đảm các tỷ lệ an toàn.

Đáng chú ý, nguồn lực của HDBank không chỉ đến từ thị trường trong nước. Trong nửa đầu năm, ngân hàng huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD và 100 triệu USD trái phiếu xanh từ các định chế quốc tế. Theo thông tin được công bố, khoản vay hợp vốn này được giới thiệu là khoản vay lớn nhất từ trước đến nay do một tổ chức Việt Nam huy động.

Trong chuyến công tác Mỹ và Canada tháng 9/2026, HDBank cùng Vietjet và Sovico thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác với đối tác quốc tế. Citigroup, Standard Chartered và Mastercard nằm trong mạng lưới kết nối được công bố, bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và hạ tầng số.

Với một hệ sinh thái có cả hàng không và ngân hàng, việc mở rộng quan hệ quốc tế có thể tạo thêm nhiều kênh tiếp cận vốn, dịch vụ thanh toán, công nghệ và khách hàng. Tuy nhiên, mức độ cộng hưởng thực tế vẫn phụ thuộc vào từng thỏa thuận và khả năng chuyển hóa hợp tác thành hiệu quả kinh doanh.

Ngoài hai lĩnh vực trên, Sovico Group còn hoạt động trong bất động sản, năng lượng và đầu tư. Năm 2025, tập đoàn ghi nhận tổng tài sản hợp nhất 240.355 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 73.023 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.805 tỷ đồng. Riêng nhóm bất động sản và đầu tư khác được công bố đạt doanh thu 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.657 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến bà Thảo có nền tảng hoạt động rộng hơn một hãng hàng không hay một ngân hàng riêng lẻ. Dù vậy, cần phân biệt rõ quy mô tài sản của doanh nghiệp với tài sản cá nhân của nữ tỷ phú. Giá trị Forbes ước tính còn phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp, giá cổ phiếu tại thời điểm định giá và cách xác định giá trị các khoản đầu tư.

CÚ BẮT TAY VỚI ELON MUSK VÀ ĐÒN BẨY CHIẾN LƯỢC TẠI PHỐ WALL

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược của Nguyễn Thị Phương Thảo là các kết nối quốc tế ngày càng mở rộng khỏi phạm vi hàng không và tài chính truyền thống.

Ngày 23/9/2026, Vietjet và các đơn vị liên quan trong hệ sinh thái công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với SpaceX của người giàu nhất thế giới Elon Musk về việc cung cấp Wi-Fi tốc độ cao miễn phí trên các chuyến bay. Theo kế hoạch được công bố, giai đoạn đầu, Starlink dự kiến được triển khai trên 120 máy bay, gồm Airbus A321, Boeing 737 và Airbus A330.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, đây không chỉ là việc bổ sung một tiện ích cho hành khách. Kết nối vệ tinh tốc độ cao có thể mở rộng trải nghiệm số trên máy bay, đồng thời đặt ra yêu cầu về đầu tư thiết bị, tích hợp hệ thống và hiệu quả thương mại. Với Vietjet, hợp tác này cho thấy công nghệ đang trở thành một phần ngày càng rõ nét trong cuộc cạnh tranh giữa các hãng hàng không.

Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo thăm NYSE và dự lễ rung chuông của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sáng 21/9

Nhưng có lẽ dấu mốc thể hiện rõ hơn tham vọng tiếp cận nguồn lực toàn cầu của bà Thảo là những lần kết nối với Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Tháng 9/2025, bà Thảo từng gặp Chủ tịch NYSE Group Lynn Martin để trao đổi về khả năng huy động vốn quốc tế và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường vốn Mỹ. Đến ngày 21/9/2026, bà tiếp tục xuất hiện tại NYSE trong sự kiện rung chuông mở phiên có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, vào thời điểm Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Sự hiện diện tại NYSE mang ý nghĩa biểu tượng, nhưng điều đáng quan tâm hơn là cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư, tiêu chuẩn quản trị và kênh huy động vốn quốc tế. Với những doanh nghiệp cần nguồn vốn dài hạn để phát triển hàng không, tài chính, công nghệ hay hạ tầng, thị trường vốn toàn cầu có thể mở thêm lựa chọn bên cạnh nguồn vốn trong nước.

Dấu ấn của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nằm ở những lĩnh vực mà cuộc chơi không chỉ đòi hỏi tiền vốn, mà còn cần khả năng tổ chức và vận hành những hệ thống kinh doanh phức tạp. Tài sản hàng tỷ USD phản ánh vị thế bà đã gây dựng, nhưng không phải toàn bộ câu chuyện. Phía sau đó là những doanh nghiệp với chu kỳ đầu tư dài, áp lực tăng trưởng và những rủi ro riêng. Chính cách bà Thảo đi qua những bài toán ấy, hơn là danh sách các thương vụ đình đám, sẽ quyết định hình hài đế chế kinh doanh trong những năm tới.