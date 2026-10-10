Đồng chí Đoàn Minh Huấn tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An

Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BP)

Tại hội nghị, cử tri xã Hưng Nguyên Nam đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, theo hướng đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí cho người dân.

Đối với giao thông, xây dựng, cử tri đề nghị quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống cầu vượt lũ tại các xóm thuộc khu vực ngoài đê. Đây là nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời, giúp người dân đi lại, giao thương và ổn định sản xuất trong mùa mưa lũ. Nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng, kênh mương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn và các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: BP)

Về chế độ, chính sách, cử tri kiến nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không chuyên trách ở xóm; điều chỉnh tăng phụ cấp cho lực lượng y tế thôn, xóm và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; bố trí chức danh phó chủ tịch hội người cao tuổi.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung chế độ phụ cấp cho viên chức tại các trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã và điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền lợi người dân khi khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến...

Cử tri xã Hưng Nguyên Nam tham dự hội nghị. (Ảnh: BP)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển của địa phương, của tỉnh và đất nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, phân loại kiến nghị theo thẩm quyền; những vấn đề thuộc cấp xã cần giải quyết kịp thời, có lộ trình và trách nhiệm cụ thể.

Những nội dung thuộc cấp tỉnh phải được rà soát, trả lời thấu đáo. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết.

Sáng cùng ngày, tại Nghệ An, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng.