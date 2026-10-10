Mưa to dồn dập sắp trút xuống, tâm điểm ở đâu?

Dự báo khu vực mưa to

Theo dự báo thời tiết, đêm qua và sáng nay (10/10), khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19h ngày 9/10 đến 8h ngày 10/10 có nơi trên 200mm như các trạm quan trắc: Yên Thượng (Nghệ An) 213,6mm, Hà Linh (Hà Tĩnh) 220,6mm, Phúc Trạch (Quảng Trị) 250mm,…

Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị trong ngày 10/10, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi trong ngày và đêm 10/10, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 80mm trong vòng 3 giờ.

Dự báo thời tiết khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ trong ngày 10/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong ngày và đêm 10/10, có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 11/10 mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Dự báo thời tiết một số nơi có mưa to. Ảnh minh họa.

Về tình hình thủy văn, hiện nay, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị đang lên, trong đó, mực nước thượng nguồn sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Trị) đang lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Mực nước trên các sông khác ở Nam Quảng Trị đến thành phố Huế có dao động, theo Lao Động.

Cảnh báo từ nay (10/10) đến 11/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2, hạ lưu sông La còn dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Nhận định thời tiết từ đêm 11/10 đến ngày 19/10

- Bắc Bộ: Dự báo thời tiết đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị: Khu vực này có mưa vài nơi.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Thời tiết có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.