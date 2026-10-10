Giá nhiên liệu tăng vì chiến sự, Pakistan trợ giá 10 triệu người nghèo

Hàng người đi xe máy chờ tại một trạm xăng ở Lahore, Pakistan. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 9/10 cho biết chương trình trợ giá nhiên liệu của chính phủ đã hỗ trợ hơn 10 triệu người trong những tuần gần đây, tăng so với con số hơn 9 triệu người được giới chức công bố hôm 6/10. Ông cam kết tiếp tục duy trì biện pháp hỗ trợ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh, gây áp lực lên ngân sách của các hộ gia đình.

Theo truyền thông Mỹ, ông Sharif cho biết chính phủ đã phân bổ 75 tỷ rupee Pakistan, tương đương khoảng 268 triệu USD, để giảm giá nhiên liệu cho người đi xe máy, tài xế xe kéo ba bánh và chủ sở hữu ôtô cỡ nhỏ.

Giá nhiên liệu tại Pakistan đã tăng hơn 50% kể từ khi cuộc chiến liên quan đến Mỹ và Iran bùng phát đầu năm nay, kéo theo chi phí vận chuyển, thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu khác leo thang. Chính phủ triển khai chương trình trợ giá nhằm giúp những người có thu nhập thấp mua xăng với mức giá tương đương trước chiến sự.

Cơ chế hỗ trợ yêu cầu người đủ điều kiện nhận mã xác nhận qua tin nhắn điện thoại, sau đó xuất trình tại các trạm xăng tham gia chương trình. Nhân viên sẽ kiểm tra thông tin trước khi áp dụng mức giảm giá tương ứng.

Theo Bộ Công nghệ thông tin và Viễn thông Pakistan, người sử dụng xe máy và xe ba bánh được giảm 500 rupee, tương đương khoảng 1,79 USD, mỗi tuần. Mỗi người được sử dụng tối đa bốn mã hỗ trợ mỗi tháng.

Trong khi đó, chủ sở hữu các mẫu ôtô cỡ nhỏ đủ điều kiện được giảm 100 rupee, tương đương 0,36 USD, cho mỗi lít xăng, áp dụng với tối đa 10 lít trong mỗi chu kỳ 10 ngày. Nhóm này được sử dụng tối đa ba mã hỗ trợ mỗi tháng, qua đó tiết kiệm tới 3.000 rupee, tương đương khoảng 10,71 USD.

Thủ tướng Sharif cho biết chương trình có thể mang lại lợi ích cho khoảng 50 triệu người nếu tính cả các thành viên trong gia đình của người nhận trợ cấp. Ước tính này dựa trên giả định mỗi người thụ hưởng đại diện cho một hộ gia đình có trung bình năm thành viên.

Ông Sharif ghi nhận vai trò của Bộ trưởng Công nghệ thông tin Shaza Fatima Khawaja cùng đội ngũ phụ trách xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật số. Chương trình được triển khai với sự phối hợp của Bộ Thông tin, Cục Dầu khí và các cơ quan liên quan.

Thủ tướng Pakistan đề cao sự phối hợp giữa chính quyền liên bang và các tỉnh giúp khoản hỗ trợ đến trực tiếp người thụ hưởng, đồng thời tăng tính minh bạch trong quá trình thực hiện. Ông cũng thông báo sẽ trao thưởng cho bà Khawaja và ghi nhận đóng góp của các quan chức, nhóm công tác tham gia triển khai chương trình.

Biện pháp trợ giá được công bố sau khi Jamaat-e-Islami, một đảng chính trị Hồi giáo lớn tại Pakistan, đe dọa tổ chức tuần hành tới thủ đô Islamabad để yêu cầu giảm thuế xăng và dầu diesel. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao làm gia tăng sức ép đối với người dân.

Trong khi tìm cách giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình, Pakistan cũng đang phải xử lý những thách thức tài chính kéo dài. Ngày 8/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đạt thỏa thuận cấp chuyên viên với Islamabad, mở đường giải ngân khoảng 1,2 tỷ USD, tùy thuộc vào sự phê chuẩn của ban điều hành quỹ.

Thỏa thuận bao gồm các đợt đánh giá trong khuôn khổ chương trình cứu trợ trị giá 7 tỷ USD của Pakistan và một cơ chế hỗ trợ khả năng chống chịu, phát triển bền vững trị giá 1,4 tỷ USD.

Việc vừa triển khai trợ giá nhiên liệu vừa theo đuổi các chương trình hỗ trợ tài chính quốc tế cho thấy Pakistan đang phải xử lý đồng thời hai sức ép khi vừa bảo vệ sức mua của người dân trước đà tăng giá năng lượng và vừa duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế.