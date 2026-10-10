Cận cảnh công trường hai cầu vượt trên tuyến Vành đai 1 ở Hà Nội

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,27km, có mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2018-2026.

Tuyến đường bắt đầu từ nút giao Hoàng Cầu, kết nối với trục Cát Linh - La Thành - Yên Lãng, và kết thúc tại nút giao Voi Phục.

Đây là đoạn tuyến có vai trò hoàn thiện trục Vành đai 1 qua khu vực nội đô Hà Nội. Dự án được xây dựng đồng bộ, gồm phần đường, các nút giao, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Đến nay, phần đường cơ bản đã hoàn thiện và được thông xe kỹ thuật. Trong khi đó, hai cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh tiếp tục được thi công, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Theo thiết kế, hai cầu vượt được bố trí tại những nút giao lớn trên tuyến. Đây là các hạng mục quan trọng để hoàn thiện phương án tổ chức giao thông của đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Hiện các nhà thầu tập trung triển khai kết cấu cầu cùng những phần việc liên quan như nền đường, tường chắn, thoát nước, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.

Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, công tác thi công được tổ chức trong điều kiện phức tạp do cùng khu vực đang triển khai ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Các mũi thi công phải được bố trí phù hợp với mặt bằng hiện có, trong khi khu vực này có lưu lượng phương tiện lớn.

Đến đầu tháng 10, gói thầu cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đạt hơn 40% khối lượng. Toàn bộ phần cọc khoan nhồi tại các mố và trụ cầu đã được hoàn thành. Nhà thầu đang chuyển sang thi công các nhịp dầm.

Trong số các đốt dầm đang triển khai, S4 nằm trên đường găng tiến độ của công trình. Việc hoàn thành đốt dầm này là cơ sở để tiếp tục thực hiện các đốt S3 và S5. Cùng với kết cấu cầu, các đơn vị cũng triển khai tường chắn, đường đầu cầu, hệ thống chiếu sáng và những hạng mục phụ trợ.

Nhiều mũi thi công được bố trí đồng thời nhằm tận dụng mặt bằng và rút ngắn thời gian thực hiện. Máy móc, nhân lực được huy động tại nhiều vị trí, trong đó có các nhóm thi công kết cấu cầu và những hạng mục phục vụ hoàn thiện công trình.

Cách đó không xa, cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Công nhân, máy móc và thiết bị được bố trí trên công trường để thực hiện các hạng mục kết cấu cầu và phần việc liên quan.

Sau nhiều tháng thi công, hệ thống mố, trụ và các cấu kiện của cầu vượt tại nút giao này đã dần được hoàn thiện. Các đơn vị chia thành nhiều mũi, thực hiện đồng thời việc lắp dựng kết cấu dầm và thi công những hạng mục phụ trợ.

Hai cầu vượt là những hạng mục quan trọng của dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ được kết nối đồng bộ với phần đường đã hoàn thiện, góp phần tổ chức lại giao thông tại các nút giao lớn, tăng khả năng lưu thông trên trục Vành đai 1 và hạn chế xung đột giữa các hướng phương tiện.