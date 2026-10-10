Công trường cầu Đại Ngãi chạy đua tiến độ, ứng phó mùa mưa

Những ngày này, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bước vào mùa mưa. Thời tiết thất thường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thi công tại công trường cầu Đại Ngãi. Trước tình hình đó, Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) triển khai các giải pháp ứng phó, bảo đảm an toàn lao động và duy trì tiến độ dự án theo kế hoạch.

Dự án cầu Đại Ngãi có tiến độ đạt 72% khối lượng công việc.

Dù bước vào mùa mưa, hoạt động thi công tại công trường vẫn được duy trì. Tranh thủ những khoảng thời gian tạnh ráo, các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tập trung triển khai các phần việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Đinh Lê Thông, Giám đốc điều hành dự án cầu Đại Ngãi (Ban Quản lý dự án 85), cho biết mưa lớn ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục thi công trên cao. Bên cạnh đó, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho côn trùng sinh sôi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và hoạt động thi công ban đêm.

Trước những khó khăn này, Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo các nhà thầu linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, tận dụng thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Tận dụng thời tiết tạnh ráo, các công nhân tăng ca thi công ban đêm.

Các đơn vị cũng phối hợp với cơ sở y tế cấp xã tổ chức phun thuốc phòng, chống côn trùng; bố trí hệ thống đèn chiếu sáng cách xa khu vực thi công nhằm thu hút côn trùng, hạn chế ảnh hưởng đến công nhân làm việc ban đêm.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo ông Đinh Lê Thông, Ban Quản lý dự án 85 yêu cầu tư vấn giám sát và các nhà thầu thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết hằng ngày để bố trí công việc phù hợp. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định về an toàn lao động, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và nhắc nhở công nhân, đặc biệt khi thi công trên trụ cao, thực hiện công tác điện và cẩu lắp trên cao trong điều kiện gió lớn.

Trụ P23, P24 được xác định là những hạng mục nằm trên đường găng tiến độ của gói thầu.

Theo Ban Quản lý dự án 85, dự án cầu Đại Ngãi có ba gói thầu xây lắp, tiến độ tổng thể hiện đạt khoảng 72% giá trị hợp đồng. Trong đó, gói thầu 11-XL thi công cầu Đại Ngãi 2, tuyến đường và các công trình cầu trên tuyến đạt 91%; gói thầu 15-XL thi công cầu Đại Ngãi 1, gồm hạng mục cầu chính, đạt 64%. Riêng gói thầu 35-XL bổ sung đoạn QL60 đang trong giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Các nhà thầu đã huy động gần 400 kỹ sư, công nhân, tổ chức 27 mũi thi công trên công trường.

Tại hạng mục cầu chính Đại Ngãi 1, các nhà thầu bố trí 20 mũi thi công, tập trung vào hai trụ P23 và P24, được xác định là những hạng mục nằm trên đường găng tiến độ của gói thầu. Các đơn vị đồng thời triển khai gác dầm, hoàn thiện bản mặt cầu dẫn và đắp nền hai đầu cầu.

Đối với gói thầu 11-XL, các nhà thầu tập trung hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, trồng cỏ, hoàn trả đường dân sinh và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Cầu Đại Ngãi 2 cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác tạm phục vụ người dân.

Ông Đinh Lê Thông cho biết, trong thời gian tới, các nhà thầu tiếp tục tập trung vào những hạng mục quyết định tiến độ, đặc biệt là hai trụ P23 và P24 của cầu Đại Ngãi 1. Đồng thời, các đơn vị đẩy nhanh hoàn thiện những hạng mục thuộc gói thầu 11-XL, phấn đấu triển khai đoạn đường nối từ nút giao Nam sông Hậu đến tuyến QL60 hiện hữu.

Dự án cầu Đại Ngãi nằm trên QL60, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, khởi công tháng 10/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2028. Công trình có tổng chiều dài hơn 27km, tổng mức đầu tư hơn 7.962 tỷ đồng.

Trong đó, cầu Đại Ngãi 1 là cầu dây văng dài hơn 3km; cầu Đại Ngãi 2 dài hơn 800m, đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào khai thác tạm thời phục vụ người dân.