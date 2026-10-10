Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8-9/10 và thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9-10/10.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng và đoàn đã có khoảng 25 hoạt động tại cả hai nước.

Trong chuyến thăm chính thức Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith; hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone; tiếp Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Thủ tướng đã dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh.

Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước; tham dự lễ bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào và khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào; thăm, làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel) - dự án đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Lào; gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Hun Manet; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Samdech Hun Sen; chào Quốc vương Norodom Sihamoni và thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia.

Thủ tướng và đoàn tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Thủ tướng cũng đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026; thăm dự án Angkor Milk của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk); chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan của hai nước trao các văn kiện hợp tác quan trọng; gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia.

Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia đã thành công tốt đẹp, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào và quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.