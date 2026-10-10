Tăng cường kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

Chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng diễn ra từ ngày 08-10/10/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới hai nước trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam đối với quan hệ với Lào và Campuchia, đồng thời thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết cấp cao, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối hạ tầng năng lượng Việt - Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 08-09/10/2026, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn.

Ngày 08/10, Bộ trưởng tham dự Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng do Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì; tham dự Hội đàm giữa hai Thủ tướng và Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Bộ trưởng cũng tham gia các hoạt động đối ngoại quan trọng của Đoàn cấp cao, gồm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone; tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào do hai Thủ tướng đồng chủ trì và các hoạt động khác trong chương trình chuyến thăm.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, hai nước tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu rộng, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng được xác định là những lĩnh vực cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.

Một trong những nội dung trọng tâm thuộc lĩnh vực Công Thương trong chuyến thăm là thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng. Hai nước tiếp tục dành ưu tiên cho hợp tác mua bán điện, phát triển hạ tầng truyền tải, khai thác và cung ứng than, khoáng sản, công nghiệp chế biến, thương mại biên giới và kết nối thị trường. Hai nước cũng thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng cung ứng xăng dầu Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, lĩnh vực thương mại, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường kết nối hạ tầng thương mại và logistics, hướng tới các mục tiêu cao hơn nữa về thương mại.

Hoàn thiện khuôn khổ hợp tác thương mại Việt Nam - Campuchia, hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD

Tiếp nối chuyến thăm Lào, ngày 09/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 09-10/10/2026.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng tham gia các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đoàn, gồm Lễ đón chính thức do Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì, Hội đàm giữa hai Thủ tướng, Lễ trao các văn kiện hợp tác và các hoạt động quan trọng khác theo chương trình.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển tích cực. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 11,3 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Hai nước đang tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy thương mại, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, phát triển thương mại biên giới, hoàn thiện hạ tầng logistics và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.

Một kết quả nổi bật trong chuyến thăm là việc Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đại diện phía Việt Nam trao hai văn kiện hợp tác quan trọng với phía Campuchia, gồm:

Thứ nhất, Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2027-2028. Bản Thỏa thuận tiếp nối các thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương đã được hai nước triển khai trong những năm qua, góp phần duy trì và phát huy các ưu đãi thương mại dành cho hàng hóa có xuất xứ từ mỗi nước.

Đặc biệt, khuôn khổ hợp tác này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu một số mặt hàng nông sản, trong đó có sản phẩm lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến của Campuchia, đồng thời góp phần thúc đẩy thương mại biên giới và tăng cường liên kết sản xuất, chế biến giữa doanh nghiệp hai nước. Việc ký kết Bản Thỏa thuận giai đoạn 2027-2028 có ý nghĩa thiết thực trong việc duy trì tính liên tục của chính sách ưu đãi thương mại, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường.

Thứ hai, Bản ghi nhớ về việc thành lập Ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam - Campuchia. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết lập cơ chế hợp tác thương mại song phương ở cấp Bộ trưởng, do Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia đồng chủ trì.

Thông qua cơ chế này, hai Bộ sẽ tăng cường trao đổi, phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác thương mại, kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, phát triển thương mại biên giới và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Việc thành lập Ủy ban hỗn hợp thương mại được kỳ vọng tạo thêm động lực và cơ chế điều phối hiệu quả để triển khai các định hướng hợp tác đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, nhất là mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.

Việc trao hai văn kiện hợp tác trong chuyến thăm lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc củng cố và hoàn thiện khuôn khổ hợp tác thương mại Việt Nam - Campuchia, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn 2027–2028, vừa thiết lập cơ chế phối hợp cấp Bộ trưởng nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương trong giai đoạn mới.

Tăng cường kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với hai nước láng giềng

Chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt.

Đối với lĩnh vực Công Thương, chuyến thăm góp phần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác cấp cao, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường kết nối hạ tầng năng lượng, thương mại và logistics, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Lào và Campuchia.