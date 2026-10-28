Quản chặt chất lượng hàng hóa

Dịp Tết, nhu cầu sử dụng hàng hóa của người dân tăng, trong đó có các nhóm mặt tiêu dùng thiết yếu như: Gạo; thịt gia súc, gia cầm; trứng gia cầm; thủy, hải sản; thực phẩm chế biến; dầu ăn, bánh, mứt, kẹo, nước giải khát; rau, củ, quả… Bên cạnh việc chủ động bảo đảm nguồn cung, công tác quản lý, kiểm soát chất lượng hàng hóa cần được siết chặt nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Theo cơ quan chức năng, hệ thống cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố hiện được duy trì đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa các kênh truyền thống và hiện đại. Cụ thể, mạng lưới phân phối truyền thống bao gồm các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi cùng hơn 300 chợ dân sinh phủ khắp các địa phương. Ngoài ra, các kênh bán hàng đa phương tiện như sàn thương mại điện tử, website, ứng dụng mua hàng và các nền tảng mạng xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân trong việc tiếp cận và mua sắm hàng hóa.

Để bảo đảm quyền lợi người dân, cơ quan chức năng thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, cung cầu các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là những mặt hàng có sức mua lớn hoặc có biên độ dao động giá cao. Qua đó, chủ động xây dựng phương án và đề xuất các giải pháp cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung dẫn đến tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Cùng với việc theo dõi sát tình hình thị trường, công tác tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các doanh nghiệp thương mại, trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ cũng được quan tâm. Các đơn vị phân phối lớn đều đã có kế hoạch dự trữ lượng hàng hóa dồi dào, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh, mứt, kẹo, đồ uống và các mặt hàng tiêu dùng khác.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đẩy mạnh thông qua các chương trình đưa hàng về khu, cụm công nghiệp, vùng nông thôn và miền núi. Các cơ quan chức năng tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà phân phối lớn tổ chức các chuyến bán hàng lưu động, đưa các mặt hàng sản xuất trong nước có chất lượng tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm và giá cả hợp lý đến người lao động và đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Thực tế, năm nào cũng vậy, lợi dụng sức mua tăng vọt của thị trường, dịp Tết, không ít đối tượng xấu cố tình đưa các mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ra lưu thông. Dù các hành vi này đã được lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nghiêm song hàng giả, hàng nhái vẫn nguy cơ cao len lỏi vào mỗi gia đình.

Trước thực trạng này, ngoài đôn đốc, khuyến cáo các đơn vị kinh doanh nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật về nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn sản phẩm, công tác kiểm tra, giám sát thị trường cần được siết chặt hơn. Bởi lẽ, song hành với việc bảo đảm nguồn cung dồi dào, việc kiểm soát tận gốc chất lượng hàng hóa là giải pháp quan trọng để bảo vệ quyền lợi Nhân dân, giúp mọi nhà đón Tết đầm ấm, trọn vẹn hơn.