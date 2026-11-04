Công nghiệp K-drama đối mặt nguy cơ hụt hơi

Theo Hiệp hội Sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc, số lượng phim truyền hình được sản xuất tại nước này đã giảm khoảng 30%, từ 141 tác phẩm năm 2022. Đáng chú ý, ba đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc đã cắt giảm số phim sản xuất từ 91 tác phẩm năm 2012 xuống còn 32 tác phẩm năm 2023. Một số kênh thậm chí ngừng phát sóng phim truyền hình vào các ngày trong tuần.

Các tổ chức đại diện cho nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên và nhân viên đoàn làm phim cho rằng tình trạng này bắt nguồn từ chi phí sản xuất tăng cao, cạnh tranh với các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu có tiềm lực tài chính lớn, trong khi khả năng đầu tư của các đài truyền hình suy giảm và việc bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng khó khăn. Nguồn thu quảng cáo không còn đủ bù đắp chi phí, buộc các nhà đài phải thu hẹp sản xuất.

Các hiệp hội cũng bày tỏ quan ngại trước dự thảo ngân sách năm 2027 của chính phủ, trong đó kinh phí dành cho lĩnh vực phát thanh và truyền hình thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến giảm 4,5 tỷ won (khoảng 3,35 triệu USD).

Các tổ chức kêu gọi chính phủ có chính sách đầu tư và hỗ trợ thiết thực nhằm duy trì năng lực sản xuất trong nước, bảo vệ hệ sinh thái sáng tạo và giữ vững sức cạnh tranh của ngành công nghiệp K-drama trên thị trường quốc tế.