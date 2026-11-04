Thứ trưởng Bộ Công Thương: Phản ánh về xăng E10 gần như không còn

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ sáng ngày 4/11, lãnh đạo Bộ Công Thương nhận được câu hỏi của báo chí về tình hình triển khai xăng sinh học sau 5 tháng thực hiện.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, thị trường xăng dầu thời gian qua nhìn chung duy trì ổn định, việc triển khai xăng sinh học cơ bản đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, không xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu xăng dầu trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nói về việc triển khai xăng sinh học. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Về năng lực sản xuất và phối trộn xăng sinh học, Thứ trưởng thông tin, hiện có 11 doanh nghiệp được cấp phép, với tổng năng lực cao hơn khoảng 30% so với nhu cầu thị trường khoảng 1,1 triệu m3/tháng. Đây là mức dự phòng nhằm ứng phó với những biến động đột xuất có thể xảy ra.

Đối với nguồn cung ethanol E100 (dùng để phối trộn xăng E10), hiện có 3 nhà máy sản xuất trong nước đang hoạt động. Bộ Công Thương kỳ vọng khi nhu cầu thị trường ổn định, một số nhà máy trước đây tạm dừng sản xuất có thể được khôi phục, đồng thời hình thành thêm năng lực sản xuất mới để bảo đảm nguồn cung trong thời gian tới.

Về kết quả cụ thể, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin, lũy kế từ ngày 1/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt 4,93 triệu m3. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09%, còn xăng E5 chiếm 7,91%.

Về diễn biến giá, Thứ trưởng cho biết, giá xăng sinh học E10 cơ bản duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế biến động phức tạp. Trong 5 tháng triển khai, giá xăng đã trải qua 19 kỳ điều chỉnh, gồm 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Tại kỳ điều hành gần nhất, giá xăng giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ trước. Giá xăng E10 thấp hơn xăng E5 khoảng 148 đồng/lít. Theo Thứ trưởng, việc cắt giảm thuế, phí và các biện pháp điều hành của Chính phủ đã góp phần ổn định giá xăng dầu.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát thị trường và chất lượng xăng sinh học, Bộ Công Thương cho biết chưa ghi nhận các sai phạm lớn mang tính hệ thống.

"Trong thời gian triển khai, Bộ đã tiếp nhận 315 ý kiến phản ánh của người tiêu dùng, trong đó 314 ý kiến tập trung vào tháng 6 và tháng 7. Đến tháng 9 và tháng 10, số lượng phản ánh gần như không còn," Thứ trưởng nói, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tiếp nhận, xác minh phản ánh của người tiêu dùng.

Chưa đủ dữ liệu đánh giá tác động môi trường của xăng sinh học

Liên quan đến tác động của việc sử dụng xăng sinh học đối với môi trường, chất lượng không khí và giảm phát thải, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, thời gian triển khai mới kéo dài 5 tháng nên chưa đủ cơ sở để đánh giá một cách hệ thống.

Theo ông, kết quả quan trắc tại các địa điểm có sự khác biệt và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có các điều kiện môi trường nằm ngoài khả năng kiểm soát. Việc đánh giá cũng cần đối chiếu số liệu giữa các giai đoạn tương ứng của các năm để bảo đảm tính chính xác.

Về mặt lý thuyết, theo các nghiên cứu chung được Thứ trưởng dẫn lại, việc thay thế khoảng 1 triệu m3 xăng khoáng mỗi năm bằng E100 có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí mỗi năm.

Tuy nhiên, Thứ trưởng nhấn mạnh đây mới là kết quả tính toán trên lý thuyết. Tác động thực tế của việc sử dụng xăng sinh học đối với môi trường cần tiếp tục được đo đạc, quan trắc và đánh giá trong thời gian tới.