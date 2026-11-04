Nền tảng, bản sắc địa phương để tạo lợi thế khác biệt, giá trị cốt lõi cho du lịch Quảng Trị

Du lịch Phong Nha luôn đặc biệt thu hút du khách. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Diễn đàn quy tụ đông đảo các chuyên gia kinh tế, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhà quản lý nhằm thảo luận về những thách thức và cơ hội mới trong tiến trình phát triển thị trường, định vị thương hiệu điểm đến, doanh nghiệp.

Phát biểu đề dẫn, khẳng định “Một trong những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam đã chỉ ra lấy bản sắc địa phương và chất lượng trải nghiệm của du khách để làm lợi thế cạnh tranh”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương An Ninh gợi mở một số vấn đề diễn đàn cần trao đổi. Đó là trong bối cảnh mới, cạnh tranh điểm đến, biến động thị trường, xu hướng tiêu dùng và chuyển đổi số khiến du khách có nhiều thay đổi về cách chọn điểm đến. Vì vậy, cần tập trung thảo luận các điểm nghẽn về thị trường và chất lượng tăng trưởng du lịch; sản phẩm và khả năng giữ chân du khách; tính mùa vụ và hệ sinh thái dịch vụ du lịch; hạ tầng, chất lượng dịch vụ và thu hút đầu tư; thương hiệu, xúc tiến và quản trị điểm đến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Từ những gợi ý trên, các đại biểu, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp du lịch đã tập trung làm rõ các nhóm nội dung lớn, góp phần thúc đẩy du lịch Quảng Trị phát triển tương xứng tiềm năng. Đó là cần xác định chiến lược thị trường và định vị thương hiệu du lịch Quảng Trị ấn tượng, nổi bật. Lựa chọn sản phẩm đột phá và xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm. Đổi mới mô hình quản trị, tổ chức thực hiện bài bản, chuyên nghiệp. Câu chuyện xây dựng thị trường, thương hiệu, điểm đến không chỉ là nỗ lực của chính quyền địa phương, của một tổ chức hay một cá nhân nào, mà cần sự góp sức của tất cả các bên liên quan, của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch.

Phát biểu tại diễn đàn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương khẳng định, Quảng Trị có hệ thống Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt với Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng hiếm có. Đó là nền tảng, bản sắc địa phương để tạo lợi thế khác biệt và giá trị cốt lõi đưa du lịch Quảng Trị tạo được dấu ấn với du khách trong nước và quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị luôn thu hút đông du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Do đó, cần phải biến tiềm năng, bản sắc ấy thành những thương hiệu, sản phẩm du lịch độc đáo. Từ thương hiệu để tạo ra lợi thế cạnh tranh, quan trọng nhất là tạo ra những giá trị cho địa phương có sức cạnh tranh quốc tế, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 là cơ hội để Quảng Trị giới thiệu diện mạo đặc sắc hơn, những trải nghiệm mới theo hướng liên kết vùng và quốc tế, nhằm tạo khác biệt về chất lượng và bền vững hơn.

“Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị rất mong muốn những nhà đầu tư, những đối tác du lịch tâm huyết, năng lực đồng hành với tỉnh để hiện thực hóa những ý tưởng có thể thực hiện được thành hiện thực”, đồng chí Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.