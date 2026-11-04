Đến cuối tháng 10, Phú Thọ kết nạp 7.880 đảng viên mới

Đảng bộ Trường đại học Hùng Vương kết nạp nhiều sinh viên vào Đảng. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiều tổ chức đảng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Có 75 tổ chức đảng trực thuộc vượt chỉ tiêu được giao ngay từ tháng 10. Tiêu biểu là, Đảng bộ Công an tỉnh đạt 136% kế hoạch; Đảng bộ xã Bình Tuyền đạt 133,33%; xã Tu Vũ đạt 123,64%; xã Sơn Đông đạt 121,54%; xã Đạo Trù đạt 118,52%; xã An Nghĩa đạt 118,33%; phường Phú Thọ đạt 118%; xã Bình Nguyên đạt 117,33%...

Xét về số lượng đảng viên mới được kết nạp, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc dẫn đầu với 232 đảng viên; tiếp đến là Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh với 232 đảng viên, Đảng bộ phường Việt Trì 210 đảng viên, Đảng bộ phường Hòa Bình 178 đảng viên, Đảng bộ Công an tỉnh 170 đảng viên và Đảng bộ phường Phúc Yên 135 đảng viên. Một số đơn vị khác có số lượng kết nạp lớn như xã Phù Ninh 112 đảng viên, xã Cẩm Khê 112 đảng viên, phường Vĩnh Yên 108 đảng viên.

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, Tỉnh ủy Phú Thọ tăng cường vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; giao chỉ tiêu cụ thể đến từng tổ chức đảng, chi bộ, gắn kết quả thực hiện với đánh giá, xếp loại hằng năm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cập nhật tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Cùng với đó, các tổ chức đảng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số và lực lượng nòng cốt ở khu dân cư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy bảo đảm chặt chẽ quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp, coi trọng chất lượng, bản lĩnh chính trị và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.