Đà Nẵng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu, CCN, tháo gỡ khó khăn về vốn, lao động và mở rộng thị trường đang là những giải pháp được chính quyền TP. Đà Nẵng tập trung triển khai nhằm cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Tập trung tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn

Theo Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, 10 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa khoảng 141 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9%; kim ngạch xuất khẩu khoảng 4,25 tỷ USD, tăng 12,03% và nhập khẩu 4,07 tỷ USD, tăng 12,08%.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tháo gỡ khó khăn về vốn, lao động và mở rộng thị trường đang là những giải pháp được Đà Nẵng tập trung triển khai nhằm cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh (Ảnh: C. Thái)

Kết quả này có sự đóng góp từ những nỗ lực của ngành Công Thương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, hạ tầng, thủ tục và thị trường.

Song thực tế hoạt động của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được giải quyết, nhất là trong tiếp cận đất đai, nguồn vốn, lao động và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trước thực tế này, Đà Nẵng đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tại các KCN, CCN, khu thương mại tự do và khu kinh tế.

Cùng đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án để sớm đưa vào hoạt động, tạo thêm năng lực sản xuất và thu hút các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình ghi nhận sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, ông Bình nhấn mạnh đây là dịp để chính quyền và doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn về những khó khăn phát sinh trong thực tiễn, cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

Ông Bình đề nghị, các doanh nghiệp tập trung phản ánh những bất cập liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, môi trường, thuế, kê khai, hoàn thuế, miễn giảm thuế và quá trình phối hợp giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước. Các sở, ngành cần lắng nghe, trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với nội dung chưa thể trả lời ngay, phải tiếp tục rà soát và có văn bản phản hồi cụ thể.

Bên cạnh mặt bằng và thủ tục đầu tư, khó khăn về vốn và chính sách thuế cũng là vấn đề được nhiều doanh nghiệp phản ánh, với 14 kiến nghị.

Trong đó, các DNNVV, hộ kinh doanh gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi, do điều kiện tài sản bảo đảm chưa đáp ứng đủ điều kiện vay vốn.

Song song đó, những vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thanh toán không dùng tiền mặt và chứng từ thu mua nông sản nguyên liệu trực tiếp từ nông dân cũng cần được cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ để doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Cùng với tháo gỡ những khó khăn trước mắt, ngành Công Thương Đà Nẵng tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến công nghệ và mở rộng thị trường (Ảnh: Công Thái)

Đối với vấn đề lao động, 7 kiến nghị phản ánh tình trạng thiếu hụt lao động phổ thông tại một số KCN, CCN, nhất là ở Hiệp Đức, Phú Ninh và các doanh nghiệp may mặc, cơ khí.

Đây là khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ sản xuất, thực hiện đơn hàng. Do đó, cần có giải pháp kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng và ổn định nguồn nhân lực.

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Cùng với tháo gỡ những khó khăn trước mắt, ngành Công Thương Đà Nẵng tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến công nghệ và mở rộng thị trường.

Trong lĩnh vực khuyến công, từ đầu năm đến nay, thành phố đã hỗ trợ 39 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với tổng kinh phí hơn 7,4 tỷ đồng.

Trong đó, 27 đơn vị được hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng thiết bị tiên tiến; 2 đơn vị triển khai mô hình sản xuất sạch hơn; 5 cơ sở xây dựng, đăng ký nhãn hiệu và 5 cơ sở được hỗ trợ thiết kế, cải tiến bao bì, mẫu mã. Ngoài ra, hơn 50 doanh nghiệp được tư vấn, đào tạo về chuyển đổi số, sản xuất thông minh.

Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được tăng cường theo hướng kết nối doanh nghiệp với các nhà phân phối, đối tác và thị trường tiêu thụ.

Trong 10 tháng, Sở Công Thương tổ chức hơn 20 sự kiện kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, quảng bá doanh nghiệp và cấp phép 10 hoạt động hội chợ, triển lãm trên địa bàn.

Những vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thanh toán không dùng tiền mặt và chứng từ thu mua nông sản nguyên liệu trực tiếp từ nông dân cũng cần được cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ để doanh nghiệp thực hiện (Ảnh: Công Thái)

Tại hội nghị, có 8 kiến nghị liên quan đến xúc tiến thương mại và khuyến công. Các địa phương, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề đề xuất thành phố tiếp tục hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tham gia hội chợ, triển lãm và mở rộng thị trường trong nước, xuất khẩu.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, thành phố đã tổ chức đấu giá thành công 7 khu vực khoáng sản, gồm 5 khu vực cát, sỏi, 1 khu vực vàng gốc và 1 khu vực đá ốp lát.

Đồng thời, khoanh định, phê duyệt 51 khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác, gồm 15 khu vực đất san lấp, 12 khu vực cát lòng sông và 24 khu vực đá nhằm bổ sung nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án đầu tư công theo quy định. Đây là giải pháp góp phần chủ động nguồn cung vật liệu, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng trên địa bàn.

Đáng chú ý, để những kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết thực chất, lãnh đạo TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các cơ quan chức năng xác định rõ trách nhiệm, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn xử lý từng vấn đề. Chậm nhất ngày 4/11/2026, các đơn vị phải hoàn thiện thông báo kết luận; ngày 5/11 triển khai phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

Sở Công Thương được giao chủ trì tổng hợp, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tham mưu ban hành thông báo kết luận; theo dõi kết quả giải quyết. Đối với từng kiến nghị, cần phân loại rõ nội dung đã xử lý, đang tiếp tục xử lý hoặc chưa thể giải quyết, nêu cụ thể nguyên nhân và tiến độ thực hiện. Những vấn đề liên quan đến các KCN, CCN và dự án cụ thể sẽ tiếp tục được thành phố tổ chức làm việc chuyên đề để tập trung tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Công Thương nghiên cứu duy trì đối thoại doanh nghiệp định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần, có thể tổ chức hàng quý, gắn với rà soát kết quả thực hiện cam kết tại các hội nghị trước. Qua đó, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, tránh tình trạng đối thoại nhiều lần nhưng những vướng mắc vẫn kéo dài.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành Công Thương Đà Nẵng phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm tăng 9,65%; tổng mức bán lẻ hàng hóa 168,3 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 5,08 tỷ USD và nhập khẩu 4,85 tỷ USD.

Để hoàn thành các mục tiêu này, bên cạnh nỗ lực của ngành Công Thương, việc giải quyết kịp thời những kiến nghị từ doanh nghiệp, cải thiện chất lượng điều hành và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý có ý nghĩa quan trọng.

Như nhấn mạnh của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, địa phương cần chủ động xử lý công việc thuộc chức năng, không né tránh, không để tồn đọng kéo dài những vấn đề đã có chủ trương, kết luận. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động phối hợp với cơ quan nhà nước, thực hiện đầy đủ các quy định, thủ tục trong quá trình hoạt động.

Sự đồng hành từ hai phía, cùng với những giải pháp tháo gỡ đúng trọng tâm và có thời hạn cụ thể, sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng quy mô và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế địa phương.