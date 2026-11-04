Masan bổ nhiệm giám đốc chiến lược - đầu tư và giám đốc nhân sự

Ông David Tan Wei Ming (trái), tân Giám đốc chiến lược và đầu tư và ông Rob Chang, tân Giám đốc nhân sự Tập đoàn Masan.

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố bổ nhiệm hai lãnh đạo cấp cao, cùng báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc tập đoàn.

Ông David Tan Wei Ming được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc chiến lược và đầu tư tập đoàn (Group Chief Strategy & Investment Officer), có hiệu lực từ ngày 02/11/2026. Ông David Tan đồng thời thôi giữ chức thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/10/2026.

Ông Rob Chang được bổ nhiệm giữ chức giám đốc nhân sự tập đoàn (Group Chief Human Resources Officer), có hiệu lực từ ngày 02/11/2026.

Trong suốt 30 năm, Masan đã góp phần là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Từ năm 2009, Masan đã đưa nguồn vốn quốc tế, các công cụ thị trường vốn và những đối tác toàn cầu đến Việt Nam để phát triển các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Cùng với đó là đội ngũ lãnh đạo đến từ các tập đoàn đa quốc gia và các nhà đầu tư quốc tế, góp phần thiết lập những chuẩn mực quản trị và vận hành mà Masan áp dụng ngày nay.

Trên nền tảng ấy, Masan đang xây dựng hệ điều hành tiêu dùng của Việt Nam (Consumer Operating System), một nền tảng kết nối thương hiệu – nhà bán lẻ – người tiêu dùng, từ offline đến online, đồng thời chuẩn bị đưa các thương hiệu chủ lực vươn ra thị trường toàn cầu.

Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo đánh dấu một bước chuyển mới, Masan trở thành một phần của nền kinh tế thế giới, được các nhà đầu tư toàn cầu nhìn nhận và định giá theo chuẩn mực của những doanh nghiệp hàng đầu, với các thương hiệu có khả năng cạnh tranh vượt ra ngoài thị trường Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Masan tập trung vào hai ưu tiên chiến lược: tiếp cận sâu hơn với thị trường vốn toàn cầu và xây dựng năng lực vận hành nguồn nhân lực theo thời gian thực trên nền tảng bản sao số nhân sự Masan (Masan HR Digital Twin). Masan đã lựa chọn những nhà lãnh đạo phù hợp để dẫn dắt từng ưu tiên.

Ông David Tan có sự nghiệp gắn liền với việc đánh giá doanh nghiệp từ góc nhìn của các nhà đầu tư toàn cầu. Trong khi đó, ông Rob Chang có kinh nghiệm xây dựng và phát triển những tổ chức quy mô lớn, nơi hiệu quả làm việc của đội ngũ được quản trị và đo lường minh bạch theo thời gian thực.

Với mục tiêu đưa Masan tiếp cận thị trường vốn toàn cầu, ông David Tan sẽ dẫn dắt những sáng kiến chiến lược nhằm đưa Masan tiến xa hơn trên thị trường vốn quốc tế, tập trung vào ba trọng tâm: đơn giản hóa cấu trúc tập đoàn để làm rõ giá trị của từng doanh nghiệp; xây dựng chiến lược phân bổ vốn hiệu quả nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông; và thúc đẩy chiến lược tăng trưởng vượt ra ngoài Việt Nam, tạo ra những bước chuyển đột phá về giá trị. Hiệu quả thực thi sẽ được đo lường thông qua khả năng tạo dòng tiền, giảm đòn bẩy tài chính và tổng lợi nhuận dành cho cổ đông.

Về vận hành Masan theo thời gian thực trên nền tảng HR Digital Twin, bản sao số nhân sự Masan (Masan HR Digital Twin) là mô hình số phản ánh liên tục cách thức Masan vận hành, bao gồm từng vị trí, quy trình và kết quả công việc, dựa trên chính nền tảng dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Đây là nền tảng vận hành và con người là chủ thể dẫn dắt.

Ông Rob Chang sẽ dẫn dắt việc đưa đội ngũ Masan vận hành trên nền tảng này theo thời gian thực, từ quy trình làm việc, phản hồi đến quản trị hiệu suất, phù hợp với cách thức các doanh nghiệp vận hành trong kỷ nguyên công nghệ. Năng suất là kết quả của sự chuyển đổi, không phải điểm khởi đầu. Mục tiêu là xây dựng một Masan có khả năng tạo ra giá trị lớn hơn trên mỗi nhân sự, đồng thời mở rộng quy mô mà không cần gia tăng các tầng nấc quản lý.

Đồng thời, ông David Tan có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và chiến lược, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) và TPG Capital, hai trong số những định chế đã góp phần đưa nguồn vốn quốc tế vào Việt Nam trong giai đoạn trước đây.

Ông từng đầu tư vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Masan và giữ vai trò thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan từ tháng 4/2019 đến tháng 11/2026.

Còn ông Rob Chang có hơn 15 năm kinh nghiệm lãnh đạo quốc tế tại các tập đoàn công nghệ, bao gồm ByteDance/TikTok, nơi ông góp phần mở rộng tổ chức quốc tế lên hơn 20.000 nhân viên, và Alibaba Group, nơi ông phụ trách nhân sự của AliExpress tại hơn 30 thị trường. Đây là những tổ chức có quy mô lớn, vận hành trên nền tảng đo lường hiệu suất minh bạch và theo thời gian thực. Gần đây nhất, ông giữ chức giám đốc nhân sự & AI (Chief People & AI Officer) tại V-Tech, một công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Singapore.

Ông Danny Lê, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan, cho biết:“Trong suốt 30 năm, Masan đã kết nối Việt Nam với thế giới, đưa nguồn vốn, đối tác và các chuẩn mực quốc tế về Việt Nam để xây dựng những doanh nghiệp Việt.

Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Masan sẽ dựa trên một nền tảng mới: trở thành một phần của nền kinh tế toàn cầu, vận hành theo chuẩn mực quốc tế và sở hữu những thương hiệu có khả năng cạnh tranh vượt ra ngoài Việt Nam.

Masan High-Tech Materials đã hiện thực hóa điều đó, trở thành đối tác tin cậy của các ngành công nghiệp toàn cầu. David Tan sẽ dẫn dắt Masan tiếp cận thị trường vốn thế giới. Rob Chang sẽ đưa đội ngũ Masan vận hành theo thời gian thực trên nền tảng Bản sao số Nhân sự, như cách các doanh nghiệp hoạt động trong kỷ nguyên công nghệ. Go Digital, Go Global chính là chiến lược của chúng tôi”.