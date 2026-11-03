Quá nguy hiểm

Trong khi đó, khu vực này luôn trong tình trạng dày đặc các phương tiện qua lại. Chứng kiến cảnh này, chị Hoa nói với người bạn đi cùng:

- Người kia trông đáng thương quá nhưng xin tiền ngay giữa ngã tư đầy xe cộ thế kia thì nguy hiểm quá bà ạ.

- Đúng đấy bà. Người đi đường đang tập trung quan sát đèn tín hiệu, xe trước xe sau nối nhau, bất ngờ có người quỳ ngay dưới lòng đường thì rất dễ xảy ra va chạm - bạn chị Hoa đồng tình.

- Tôi đã từng nhìn thấy người ăn xin trên tuyến đường này nhiều lần rồi. Không biết chính quyền địa phương ở đây có biết chuyện này không bà nhỉ? -chị Hoa lo lắng nói.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Hoa bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan cần kiểm tra, rà soát thường xuyên; đồng thời có biện pháp ngăn chặn tình trạng ăn xin lang thang trên đường phố hiện nay, đặc biệt tại các ngã tư như ở nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ - Thái Hà.

Đồng thời, các đơn vị bảo trợ xã hội, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác hỗ trợ, giúp đỡ những trường hợp thực sự khó khăn, để đường phố Thủ đô Hà Nội luôn an toàn, văn minh.