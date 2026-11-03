Lấy ý kiến về 12 giá trị cốt lõi của con người TPHCM trong thời đại mới

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, dự hội nghị góp ý dự thảo “Hệ giá trị con người Thành phố Hồ Chí Minh trong thời đại mới” sáng 3-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM... Cùng dự có các thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thành phố; đại diện các cơ quan, đơn vị, hội chuyên ngành, các trường đại học, viện nghiên cứu, cùng đông đảo trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và báo chí.

Các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức và văn nghệ sĩ dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo báo cáo đề dẫn, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng kết thực tiễn, tiếp thu kết quả tọa đàm khoa học và khảo sát dư luận xã hội để xây dựng dự thảo. Dự thảo lần thứ ba gồm 3 nhóm với 25 giá trị thành tố, cô đọng thành 12 giá trị cốt lõi theo 4 trục: Yêu nước - Đoàn kết - Nghĩa tình; Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương; Năng động - Sáng tạo - Văn minh; Tự cường - Tiên phong - Hội nhập.

Các đại biểu dự hội nghị góp ý dự thảo sáng 3-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong hơn 300 năm hình thành và phát triển, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo và nghĩa tình của người dân thành phố thể hiện qua lịch sử đấu tranh, quá trình xây dựng đô thị và sự sẻ chia lúc khó khăn. Dự thảo kế thừa những phẩm chất ấy, đặt trong mối liên hệ với 8 giá trị chuẩn mực con người Việt Nam, đồng thời chú trọng đặc trưng của con người TPHCM.

Hội nghị tập trung góp ý về cơ sở lý luận và thực tiễn của dự thảo, cách cô đọng 25 giá trị thành tố thành 4 trục và mức độ phản ánh đặc trưng của người dân thành phố hôm nay. Một nội dung được đưa ra thảo luận là cách diễn đạt từng giá trị để người dân dễ hiểu, có thể vận dụng và đánh giá qua hành vi cụ thể.

PGS-TS Hà Minh Hồng, Hội Khoa học Lịch sử TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỆP

Dự thảo gợi mở việc vận dụng hệ giá trị như một “bộ lọc văn hóa” để cộng đồng nhận diện, điều chỉnh những hành vi như vi phạm trật tự công cộng, lãng phí, né tránh trách nhiệm hay ứng xử thiếu văn hóa trên mạng. Với đội ngũ trí thức, hội nghị đặt ra yêu cầu gắn hệ giá trị với nghiên cứu, giảng dạy và bồi dưỡng đạo đức công vụ. Với văn nghệ sĩ, vấn đề đặt ra là thể hiện những phẩm chất này qua hình tượng nghệ thuật, góp phần xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Diễn viên, đạo diễn Công Hậu (trái) và NSƯT Minh Hạnh tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Góp ý từ thực tiễn đào tạo cán bộ, đồng chí Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, đề nghị cụ thể hóa 12 giá trị thành những hành vi có thể nhận diện, đánh giá theo chức danh, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Lợi, Học viện sẽ phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng ngân hàng tình huống công vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, xử lý phản ánh, phối hợp liên thông, chuyển đổi số và quản lý đô thị. Thông qua xử lý tình huống, cán bộ rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tư duy phản biện và năng lực giải quyết vấn đề.

Đồng chí Phạm Ngọc Lợi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỆP

Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM sẽ tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo, tiếp tục lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo Phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét.