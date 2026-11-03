Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h10 ngày 15/9/2026, Trung điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 38B-052.07 lưu thông trên đường Hàm Nghi. Khi đến khu vực giao nhau với đường ĐH102, thuộc tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải do Trung điều khiển va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 38M1-387.59 chở 3 nam thanh niên đang lưu thông trên đường ĐH102.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân ban đầu là tài xế không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe mô tô tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 33%.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố Hồ Sỹ Trung theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.