Việt Nam–Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng giai đoạn 2027-2029

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Natasha Kim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada ký Kế hoạch Hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2027-2029 và Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ 4. (Ảnh: Kiều Trinh)

Ngày 2/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Ottawa (Canada) Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Natasha Kim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Canada lần thứ 4.

Đối thoại diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào tháng 9/2026, mở ra động lực mới thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Tại đối thoại, hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đối thoại và tham vấn, giáo dục và đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu hộ, cứu nạn, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai nước cũng duy trì phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cảm ơn Bộ Quốc phòng Canada đã dành nhiều suất học bổng trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác và Đào tạo quân sự (MTCP), góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Canada lần thứ 4. (Ảnh: Kiều Trinh)

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng những hướng hợp tác mới phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước. Trọng tâm gồm trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn và hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chuyển lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tới Bộ trưởng Quốc phòng Canada thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp; đồng thời hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Canada tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10-13/12/2026. Bà Natasha Kim cho biết Canada sẽ cử đoàn cấp cao cùng một số doanh nghiệp tham dự sự kiện.

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Việt Nam kiên định chủ trương giải quyết các bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Đối thoại. (Ảnh: Kiều Trinh)

Bà Natasha Kim đánh giá cao vai trò của ASEAN và những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định khu vực, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ Canada tham gia đóng góp nhiều hơn vào các vấn đề khu vực.

Kết thúc đối thoại, hai Trưởng đoàn ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2027-2029 và Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam–Canada lần thứ 4./.