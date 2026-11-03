Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone dự khán phiên họp Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đại biểu dự khán phiên họp Quốc hội của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đại biểu dự khán phiên họp Quốc hội của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đại biểu dự khán phiên họp Quốc hội của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đại biểu dự khán phiên họp Quốc hội của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đại biểu dự khán phiên họp Quốc hội của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đại biểu dự khán phiên họp Quốc hội của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phiên họp Quốc hội của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)