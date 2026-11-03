Trao tặng Huy hiệu Đảng 35 năm, 30 năm cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Petrolimex

Đồng chí Đặng Trần Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và đồng chí Lưu Văn Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn trao tặng Huy hiệu Đảng và hoa chúc mừng các đồng chí đảng viên. (Nguồn ảnh: Petrolimex)

Căn cứ Quyết định số 395-QĐ/ĐU ngày 24/8/2026 của Đảng ủy Chính phủ về việc Tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9/2026 cho 296 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính (Trong đó Đảng bộ Tập đoàn có 22 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng 35 năm và 30 năm - Tại Tập đoàn có 4 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng 35 năm và 30 năm).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Trần Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Lưu Văn Tuyển, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn; Lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn cùng cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra, Chi bộ Văn phòng Tập đoàn.

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Tập đoàn chụp ảnh kỷ niệm với các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. (Nguồn ảnh: Petrolimex)

Trong đợt này, 4 đảng viên thuộc Tập đoàn được trao tặng Huy hiệu Đảng gồm: Đồng chí Ngô Tuấn Anh, Đảng viên Chi bộ Văn phòng nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; các đồng chí: Nguyễn Sỹ Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Nguyễn Hữu Hoàng - Đảng viên Chi bộ Văn phòng, Phạm Hồng Kỳ - Đảng viên Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Sỹ Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đại diện cho các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của tổ chức Đảng; cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình công tác, rèn luyện và phấn đấu.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cường khẳng định: Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người đảng viên trong việc tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần tiên phong, gương mẫu; không ngừng học tập, rèn luyện và đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ và Tập đoàn. Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Sỹ Cường cam kết tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức Đảng.

Phát biểu chúc mừng tới các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Đặng Trần Hiếu nhấn mạnh buổi lễ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình bền bỉ phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của mỗi đảng viên.

Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên trong từng giai đoạn công tác, qua nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau; đồng thời khẳng định quá trình công tác, rèn luyện của các đồng chí là những tấm gương về ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy và sự gắn bó với tổ chức Đảng, với Tập đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần nêu gương; giữ vững phẩm chất của người đảng viên, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Petrolimex; đồng thời truyền cảm hứng, tinh thần trách nhiệm cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ trong toàn Đảng bộ.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; qua đó tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.