Xe đầu kéo đâm tử vong người đi tập thể dục

Ngày 3/11, lãnh đạo xã Quỳnh Phú (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong trên tuyến đường ven biển qua địa bàn xã.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 5h cùng ngày, xe đầu kéo lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên tuyến đường ven biển Nghệ An.

Khi đi qua địa bàn xã Quỳnh Phú, xe đầu kéo bất ngờ tông trúng 2 người đàn ông đang đi bộ thể dục bên mép đường.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông tên M. (68 tuổi) tử vong tại chỗ. Riêng ông H. (59 tuổi, cùng trú xã Quỳnh Phú) bị thương nặng và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.