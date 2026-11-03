Khoảnh khắc đáng yêu của 2 bố con trên đường hút triệu lượt xem

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý trên đường.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của 2 bố con trên đường. Nguồn: keukahaha)

Cụ thể, người đàn ông đi xe máy dừng ở phía trước mặc áo ngược. Đáng chú ý, bên trong chiếc áo ấy lại đang che chắn cho một em bé nhỏ xíu ngồi phía trước xe.

Thấy xe máy của bố dừng đèn đỏ khá lâu không di chuyển, em bé ló đầu ra ngó nghiêng xung quanh. Khoảnh khắc đáng yêu này đã được người đi đường ghi lại.

Đoạn clip này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thích thú trước khoảnh khắc em bé tò mò ló đầu ra khỏi chiếc áo của bố, liên tục ngó nghiêng xung quanh như đang quan sát thế giới bên ngoài.

Bên cạnh đó, hình ảnh người bố cẩn thận dùng chiếc áo để che chắn cho con cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại nhiều lời khen dành cho sự đáng yêu của em bé, đồng thời chia sẻ những câu chuyện tương tự trong quá trình chăm sóc con nhỏ.

“Bố mặc áo ngược để che cho con, nhìn vừa thương vừa thấy dễ thương quá!”

“Em bé ló đầu ra ngó nghiêng như một chú chim non, đáng yêu không chịu được”.

“Nhìn chiếc đầu nhỏ xíu thò ra khỏi áo mà bật cười, cưng quá đi mất!”

“Ngày trước bố mẹ mình cũng hay dùng áo khoác che cho con như thế, nhìn lại thấy cả một bầu trời kỷ niệm”.

“Đi đâu cũng muốn con được an toàn, đúng là tình yêu của bố mẹ đôi khi đến từ những điều rất nhỏ”.

“Bé chắc chẳng biết mình đang trở thành nhân vật chính của đoạn clip viral đâu”.