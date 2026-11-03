Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Trong không khí thân tình, ấm áp, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, nhiệt liệt chào đón Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Vandara Siphandone, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào; tiếp tục vun đắp tình cảm gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân, đưa quan hệ Việt Nam – Lào ngày càng phát triển bền chặt.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, và Phu nhân Vandara Siphandone thăm Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. Với diện tích trưng bày khoảng 800 m², bảo tàng giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu và 250 hiện vật tiêu biểu, tái hiện hành trình 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Nhiều hiện vật tại bảo tàng có giá trị lịch sử đặc biệt, như lá cờ đỏ sao vàng từng được treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào năm 1945, hòm phiếu sử dụng trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946...

Tiếp đó, hai Phu nhân tham quan khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội, không gian lưu giữ những dấu tích quý giá của Hoàng thành Thăng Long qua nhiều thời kỳ lịch sử. Nằm tại hai tầng hầm phía Đông Nhà Quốc hội, khu trưng bày có tổng diện tích khoảng 3.700 m², giới thiệu khoảng 400 di vật cùng gần 10 di tích khảo cổ tiêu biểu, phản ánh lịch sử phát triển liên tục của khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long qua khoảng 1.300 năm.

Hoạt động tham quan là dịp để Phu nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa và những giá trị di sản quý báu của Việt Nam; qua đó góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.