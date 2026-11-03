Quảng Trị: Hội nghị đại biểu Huynh trưởng Gia đình Phật tử tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh có Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; chư Tăng Ni trong tỉnh tham dự.

Tham dự còn có Huynh trưởng Phó Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương: Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Chánh - Lê Quang Cự, Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Ngọc - Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Quỳ - Trần Thúc Phúc; cùng Huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.Huế, TP.Đà Nẵng.

Ngoài ra, hội nghị vinh dự đón tiếp đại diện Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ; Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Quảng Trị; đại diện UBND, Ủy ban MTTQVN, Phòng Văn hóa Xã hội, Công an xã Triệu Phong tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự

Thay mặt Đoàn Chủ tọa hội nghị, Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Ấn - Hoàng Thúc Quyền, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Trị đã phát biểu chào mừng và trân trọng đón nhận những lẵng hoa, phần quà của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương, Phân ban Gia đình Phật tử các tỉnh, thành phố và cơ quan chính quyền, Mặt trận trao tặng, chúc mừng hội nghị.

Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Ấn - Hoàng Thúc Quyền phát biểu khai mạc

Thay mặt Đoàn Thư ký Hội nghị, Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Dũng - Nguyễn Tiến trình bày báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất đã được hội nghị tán thành và biểu quyết thông qua bao gồm các vấn đề: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 (giai đoạn 2022-2026); Đề án hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031; Bổ sung một số điểm trong Quy chế hoạt động của Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Trị và danh sách nhân sự đã được hội nghị tín nhiệm đề cử vào Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, tân Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước niềm hoan hỷ, tin tưởng của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp trao Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao tặng Bằng tuyên dương công đức; Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương tặng Bằng khen cho các đơn vị và cá nhân Huynh trưởng, Đoàn sinh có thành tích xuất sắc trong sinh hoạt, tu học, xây dựng tổ chức Gia đình Phật tử.

Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh cũng trân trọng ghi nhận những đóng góp quan trọng, đầy nhiệt tâm và trách nhiệm của quý Huynh trưởng thành viên tuổi cao, sức khỏe giảm sút không tiếp tục tham gia.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp ban đạo từ chứng minh

Sau đạo từ của Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, hội nghị đã trong niềm hoan hỷ cùng niềm tin, hy vọng vào sự ổn định và phát triển mạnh mẽ của Gia đình Phật tử tỉnh nhà.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh hội nghị