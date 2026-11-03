Các cơ sở tự viện đồng loạt treo biểu ngữ chào mừng Đại hội X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Tại thiền viện Quảng Đức (P.Xuân Hòa) - Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn

Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN sẽ diễn ra trọng thể ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM từ ngày 5 đến 7-11-2026, với chủ đề xuyên suốt: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Đây là hai sự kiện đặc biệt quan trọng của Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong và ngoài nước; khẳng định vị thế và sự phát triển vững mạnh của Phật giáo Việt Nam trên chặng đường 45 năm phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, không ngừng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Gần 19.000 cơ sở tự viện trên cả nước đã đồng loạt treo băng-rôn, biểu ngữ. Ảnh chụp tại chùa Phổ Quang (P.Tân Sơn Hòa) - Cơ sở do GHPGVN TP.HCM quản lý

Thể hiện tinh thần trách nhiệm, chấp hành chủ trương và sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, thời gian qua, các Ban, Viện Trung ương cùng Ban Trị sự các tỉnh, thành phố đã triển khai chuỗi hoạt động phong phú: tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm văn hóa, thi sáng tác nghệ thuật và phát hành các ấn phẩm Phật giáo đặc sắc.

Bên cạnh đó, các cơ sở tự viện trên toàn quốc cũng tích cực hưởng ứng bằng việc tổ chức các khóa tu tập trung, chương trình tập huấn, đồng thời đẩy mạnh các công tác từ thiện, an sinh xã hội ý nghĩa.

Báo Giác Ngộ hơn 50 năm hoạt động với vai trò tiếng nói Phật giáo yêu nước, cơ quan ngôn luận của Phật giáo TP.HCM nói riêng, tiếng nói của Phật giáo Việt Nam nói chung. Ảnh chụp tại trụ sở tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa) - Ảnh: Nguyên Tài

Những hoạt động thiết thực này không chỉ lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của hai sự kiện lớn, giúp chư Tăng Ni, Phật tử thấu hiểu những thành tựu vượt bậc của GHPGVN trong suốt 45 năm qua, mà còn quán triệt sâu sắc tinh thần định hướng từ chủ đề của Đại hội X GHPGVN.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam; quyết tâm góp phần vào sự thành công viên mãn của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026-2031) và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2026)