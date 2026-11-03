Các cơ sở tự viện đồng loạt treo biểu ngữ chào mừng Đại hội X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố cùng gần 19.000 cơ sở tự viện trên cả nước đã đồng loạt treo băng-rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2026).
Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN sẽ diễn ra trọng thể ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM từ ngày 5 đến 7-11-2026, với chủ đề xuyên suốt: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.
Đây là hai sự kiện đặc biệt quan trọng của Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong và ngoài nước; khẳng định vị thế và sự phát triển vững mạnh của Phật giáo Việt Nam trên chặng đường 45 năm phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, không ngừng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Thể hiện tinh thần trách nhiệm, chấp hành chủ trương và sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, thời gian qua, các Ban, Viện Trung ương cùng Ban Trị sự các tỉnh, thành phố đã triển khai chuỗi hoạt động phong phú: tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm văn hóa, thi sáng tác nghệ thuật và phát hành các ấn phẩm Phật giáo đặc sắc.
Bên cạnh đó, các cơ sở tự viện trên toàn quốc cũng tích cực hưởng ứng bằng việc tổ chức các khóa tu tập trung, chương trình tập huấn, đồng thời đẩy mạnh các công tác từ thiện, an sinh xã hội ý nghĩa.
Những hoạt động thiết thực này không chỉ lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của hai sự kiện lớn, giúp chư Tăng Ni, Phật tử thấu hiểu những thành tựu vượt bậc của GHPGVN trong suốt 45 năm qua, mà còn quán triệt sâu sắc tinh thần định hướng từ chủ đề của Đại hội X GHPGVN.
Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam; quyết tâm góp phần vào sự thành công viên mãn của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/cac-co-so-tu-vien-dong-loat-treo-bieu-ngu-chao-mung-dai-hoi-x-va-dai-le-ky-niem-45-nam-thanh-lap-ghpgvn-post81521.html