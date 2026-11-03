Hơn 583 tỷ đồng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Liễu

Tính đến ngày 31-10, tổng số tiền chậm đóng và tiền lãi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố lên tới 583,1 tỷ đồng, tương ứng 1,52% số phải thu.

Đáng chú ý, khoản chậm đóng từ 12 tháng trở lên lên đến 412,4 tỷ đồng, chiếm 70,73% tổng số tiền chậm đóng và tiền lãi. Trong danh sách 25 đơn vị còn phải thu 143,22 tỷ đồng, Công ty TNHH Hanul Line Việt Nam, Công ty cổ phần Lilama 45-1 và Công ty cổ phần Lilama 45-4 chiếm tới 86,25% tổng số tiền phải thu.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Nai Phạm Long Sơn báo cáo tình hình nợ đóng BHXH trên địa bàn. Ảnh: Kim Liễu

Từ đầu năm đến nay, BHXH thành phố kiểm tra, phối hợp kiểm tra 321 đơn vị sử dụng lao động. Qua đó phát hiện nhiều vi phạm về đăng ký tham gia, mức đóng và hưởng chế độ. Số tiền chậm đóng được khắc phục trong quá trình kiểm tra đạt hơn 2,38 tỷ đồng.

Hai tháng cuối năm, BHXH thành phố tập trung rà soát, đôn đốc thu hồi nợ, tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm và phối hợp các cơ quan chức năng xác minh doanh nghiệp ngừng hoạt động. Đồng thời, đơn vị chú trọng bảo vệ quyền lợi người lao động, hạn chế phát sinh nợ mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng đề nghị BHXH thành phố tiếp tục phân loại các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH theo thời gian nợ và khả năng thu hồi để có giải pháp xử lý phù hợp. Cần tổ chức đối thoại trực tiếp, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật và thông tin rõ các chế tài sẽ áp dụng nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH.

BHXH thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc với các doanh nghiệp nợ kéo dài, trước mắt tập trung vào các doanh nghiệp có số nợ lớn, yêu cầu xây dựng lộ trình thanh toán cụ thể. Đồng thời, công khai danh sách các doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Các cơ quan, sở ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp với BHXH thành phố trong việc xử lý những đơn vị nợ đóng BHXH theo quy định.