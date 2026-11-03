Gia Lai: Yêu cầu thu hồi gần 300 triệu đồng do chi sai quy định tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

Chi phụ cấp và tiền phụ trách nhà thuốc sai quy định

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, Trung tâm Y tế Ayun Pa đã có những vi phạm trong công tác quản lý thu, chi tài chính. Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, đơn vị đã thanh toán tiền phụ trách nhà thuốc không đúng quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính với số tiền 152.000.000 đồng.

Trung tâm Y tế Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - Ảnh: ITN.

Bên cạnh đó, việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cũng xuất hiện sai phạm với tổng số tiền 146.835.180 đồng. Số tiền này bao gồm 21.107.340 đồng chi sai cho các viên chức, công chức đi học trong nước liên tục trên ba tháng và 125.727.840 đồng chi sai cho các đối tượng hợp đồng lao động.

Ngoài ra, trong hai năm 2021 và 2022, đơn vị còn chi thanh toán phụ cấp cộng tác viên dân số với số tiền 170.400.000 đồng khi chưa có văn bản mới quy định cụ thể mức chi, không đúng theo Luật Ngân sách.

Không chỉ có những vướng mắc trong quản lý tài chính, khâu mua sắm thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại cơ sở này cũng còn bộc lộ bất cập. Việc xác định nhu cầu tại một số khoa, phòng chưa sát với tình hình sử dụng thực tế, dẫn đến tình trạng một số mặt hàng đăng ký số lượng lớn nhưng tỷ lệ sử dụng thấp, gây tồn kho.

Cơ quan thanh tra chỉ rõ, đơn vị chưa xây dựng đầy đủ định mức tiêu hao hóa chất, vật tư y tế làm căn cứ theo dõi, kiểm soát cho từng kỹ thuật dịch vụ. Vật tư được cấp phát chủ yếu dựa trên đề xuất của các khoa, gây khó khăn cho việc đánh giá mức tiêu hao thực tế so với nhu cầu chuyên môn.

Việc thiếu định mức cụ thể này tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, mua sắm không sát nhu cầu và khó xác định nguyên nhân khi có sự chênh lệch giữa số lượng xuất kho với khối lượng dịch vụ đã thực hiện. Theo cơ quan chức năng, trách nhiệm chính đối với những vi phạm này thuộc về Ban lãnh đạo, các cá nhân và tập thể liên quan trong giai đoạn 2021-2025.

Xử lý trách nhiệm nghiêm túc

Trước những vi phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp chấm dứt ngay các tồn tại.

Về xử lý kinh tế, đơn vị phải có trách nhiệm thu hồi đầy đủ 298.835.180 đồng do chi sai chế độ phụ cấp ưu đãi nghề và tiền phụ trách nhà thuốc để hoàn trả vào nguồn thu sự nghiệp.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã đánh giá khách quan thực tế khi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh không thu hồi số tiền 170.400.000 đồng đã chi sai cho cộng tác viên dân số. Quyết định này xuất phát từ thực tế lực lượng cộng tác viên vẫn trực tiếp làm nhiệm vụ tại địa bàn rộng, nhiều khó khăn, trong khi mức hỗ trợ hàng tháng lại quá thấp, chỉ 100.000 đồng/người/tháng.

Ngày 22/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 4520/QĐ-UBND thống nhất toàn bộ nội dung kết luận thanh tra, đồng thời giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.