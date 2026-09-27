Pờ Yầu thử thách những chân chạy

Thử thách với đường dốc

Trước đây, Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu là sự kiện thể thao do UBND huyện Mang Yang (cũ) tổ chức từ năm 2022 - 2024. Năm nay, UBND xã Lơ Pang tổ chức Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu lần thứ I năm 2026, nhằm tiếp nối hoạt động sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giải năm nay thu hút hơn 350 VĐV trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài với 2 cự ly 4 km và 11 km dành cho cả nam, nữ. Trong đó, hơn 200 VĐV tranh tài cự ly 4 km, số còn lại thi đấu cự ly 11 km.

Các VĐV tranh tài trên cung đường lên đỉnh Pờ Yầu tại Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu năm 2024. Ảnh: Văn Ngọc

Để tạo thêm trải nghiệm, Ban tổ chức còn mang đến nhiều hoạt động đồng hành. Từ chiều 26-9, các VĐV nhận bib. Tối cùng ngày, tại làng Pờ Yầu diễn ra chương trình đêm hội lưu trú. VĐV và du khách có dịp thưởng thức cồng chiêng, giao lưu bên lửa trại và trải nghiệm không gian văn hóa của làng.

Sáng 27-9, các nội dung thi đấu sẽ chính thức khởi tranh, với điểm xuất phát tại tỉnh lộ 666, men theo cung đường lên làng Pờ Yầu. Ở cự ly 4 km, các chân chạy sẽ vượt qua thử thách cung đường bê tông với những con dốc dài, uốn lượn và về đích tại đỉnh Pờ Yầu, nơi có độ cao 1.171 m so với mực nước biển. Trong khi đó, cự ly 11 km có hành trình dài hơn, đưa VĐV qua làng Pờ Yầu và về đích tại thác Pờ Yầu.

Địa hình nhiều đoạn dốc, quanh co ở cả 2 cự ly là thử thách đòi hỏi VĐV có sức bền và biết phân phối thể lực hợp lý. Dọc đường chạy là những khu rừng nguyên sinh rợp bóng cùng khung cảnh yên bình của làng Pờ Yầu, tạo thêm hứng khởi cho các chân chạy trên hành trình chinh phục cung đường.

Do đường chạy có nhiều đoạn hẹp và số lượng VĐV tham gia đông, các phương tiện giao thông khác (trừ phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ) sẽ tạm dừng lưu thông trên đoạn đường trong thời gian thi đấu, nhằm bảo đảm an toàn cho VĐV. Ban tổ chức gắn chip điện tử vào bib của mỗi VĐV để ghi nhận thành tích, đồng thời bố trí 7 điểm tiếp nước, dinh dưỡng và hỗ trợ y tế dọc đường chạy, giúp VĐV duy trì thể lực và thi đấu an toàn.

Giải năm nay hứa hẹn sẽ có những cuộc tranh tài hấp dẫn ở các cự ly khi quy tụ nhiều chân chạy có thành tích tốt. Chia sẻ trước ngày tranh tài, VĐV Nguyễn Thị Thu Thảo (xã Hra) chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi tham gia giải. Ở Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu năm 2024, tôi giành giải nhất ở cự ly 10 km nữ. Năm nay, tôi thi đấu cự ly 4 km và sẽ cố gắng hết sức, phấn đấu đạt thành tích top đầu. Bởi leo dốc vẫn là điểm mạnh của tôi”.

Cung đường lên đỉnh Pờ Yầu nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gắn đường chạy với du lịch

Pờ Yầu là làng đặc biệt khó khăn của xã Lơ Pang, cách trung tâm xã khoảng 12 km về phía Đông, với 148 hộ, 623 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Bana. Đây cũng là nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương.

Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, là sự kiện thể thao kết hợp du lịch trải nghiệm, cũng là cơ hội để cảnh quan, văn hóa và đời sống của làng được nhiều người biết đến. Ngoài chinh phục cung đường lên đỉnh Pờ Yầu hùng vĩ, các VĐV còn được trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Bana và thỏa sức tận hưởng cảnh quan núi rừng nguyên sơ.

Ông Teo - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pờ Yầu - cho biết: “Dân làng rất phấn khởi, chủ động dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang cảnh quan và khu vực tổ chức sự kiện để chuẩn bị đón VĐV, du khách. Đội cồng chiêng, múa xoang của làng cũng tích cực tập luyện để phục vụ chương trình. Bà con chuẩn bị các món ẩm thực, sản vật truyền thống của địa phương, đồng thời sẽ tham gia cổ vũ VĐV và hỗ trợ Ban tổ chức, góp phần tổ chức giải chu đáo và thành công tốt đẹp. Mong rằng giải sẽ được duy trì hằng năm để ngày càng có nhiều người biết đến Pờ Yầu”.

Ông Phạm Như Quỳnh - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lơ Pang - cho biết: Giải năm nay thu hút đông VĐV tham gia, trong đó có thành viên các CLB chạy bộ đến từ tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Sự góp mặt của các VĐV ngoài tỉnh không chỉ tạo thêm tính cạnh tranh cho giải mà còn góp phần quảng bá hình ảnh con người, cảnh vật và những nét đặc trưng của Pờ Yầu.

Vẻ đẹp của thác Pờ Yầu. Ảnh: R'ô Hok

Tại khu vực thác Pờ Yầu, sau khi diễn ra lễ bế mạc, trao giải, chương trình tiếp tục với nhiều hoạt động như biểu diễn cồng chiêng, trưng bày gian hàng ẩm thực, sản vật địa phương, đồng thời tổ chức cho du khách tham quan, check-in. Địa phương đang nỗ lực để xây dựng Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu trở thành sự kiện thường niên, góp phần phát triển du lịch, phong trào TDTT, nâng cao sức khỏe cán bộ, công nhân viên chức và người dân.