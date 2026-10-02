Chinh phục Pu Tó Cọ - hành trình giữa dấu tích Điện Biên Phủ

Pu Tó Cọ nằm trong khu vực Mường Phăng, nơi từng đặt Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên đỉnh đồi ở độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển là Di tích Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ – một điểm di tích thành phần của Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Pu Tó Cọ nằm trong khu vực Mường Phăng, nơi từng đặt Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên đỉnh đồi ở độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển là Di tích Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ.

Từ vị trí này, các chiến sĩ có thể quan sát cánh đồng Mường Thanh và Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Địa điểm được lựa chọn bởi vị trí cao, an toàn, bí mật và nằm gần Sở Chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng, phục vụ việc theo dõi tình hình ngoài mặt trận và kịp thời đưa ra những chỉ đạo trong chiến dịch.

Ngày nay, hành trình chinh phục Pu Tó Cọ mang một ý nghĩa khác: đưa người tham gia đến gần hơn với không gian lịch sử giữa núi rừng Mường Phăng, nơi mỗi bước chân có thể trở thành một trải nghiệm kết nối giữa thể thao, thiên nhiên và ký ức lịch sử.

Đặc biệt, cung đường lên khu vực Đài quan sát hiện vẫn mang dấu ấn nguyên sơ. Tư liệu di tích cho biết nơi đây hiện có một con đường mòn nhỏ từ chân đồi lên đài quan sát; di tích chưa được trùng tu, tôn tạo.

Di tích Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng hiện thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ

Với địa hình núi cao, Pu Tó Cọ đem đến thử thách về sức bền, ý chí và khả năng chinh phục của mỗi vận động viên. Nhưng phía sau thử thách ấy là một giá trị đặc biệt: được đặt chân đến một địa điểm từng giữ vai trò quan trọng trong việc quan sát, nắm bắt diễn biến chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954.

Di tích Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng hiện thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, được giao cho Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị.

Việc tổ chức Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ vì thế không chỉ tạo thêm một hoạt động thể thao, trải nghiệm hấp dẫn tại Điện Biên, mà còn góp phần đưa một địa danh lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngày 24-25/10, Pu Tó Cọ sẽ đón những bước chân chinh phục mới.

Từ đỉnh Pu Tó Cọ, câu chuyện về một thời kỳ lịch sử hào hùng tiếp tục được kể theo một cách mới – bằng những bước chân khám phá, bằng trải nghiệm giữa thiên nhiên và bằng sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử còn được lưu giữ trên mảnh đất Điện Biên.

Ngày 24-25/10, Pu Tó Cọ sẽ đón những bước chân chinh phục mới. Mỗi bước lên núi cũng là một hành trình trở về với lịch sử, để hiểu hơn, nhớ hơn và thêm trân trọng những giá trị được gìn giữ qua thời gian.