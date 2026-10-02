Nghệ thuật năm châu hội tụ tại Hoàng thành Thăng Long

Các tiết mục nghệ thuật truyền thống của Việt Nam được giới thiệu trong không gian diễn ra lễ hội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trong không gian di sản Hoàng thành Thăng Long, tối 2/10 những làn điệu cải lương, chèo, dân ca cùng âm nhạc đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc màu.

Qua chuỗi chương trình “Hòa nhạc Năm Châu," nghệ thuật hiện diện gần gũi với cộng đồng, để người dân và du khách trực tiếp thưởng thức, giao lưu và cảm nhận những giá trị văn hóa của Việt Nam và thế giới.

Ngày thứ hai của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, từ 16 giờ, các đoàn nghệ thuật của Hà Nội, các đơn vị thuộc Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam và các đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến nhiều tiết mục đặc sắc.

“Hòa nhạc Năm Châu” trở thành một không gian nghệ thuật mở, nơi nghệ sĩ và công chúng có thể trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc qua âm nhạc. Không gian biểu diễn không bị giới hạn bởi những hàng ghế khán phòng, người dân có thể dừng chân thưởng thức, hòa mình vào từng giai điệu và tiếp tục khám phá những hoạt động văn hóa khác của Lễ hội.

Trong chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật, các nghệ sỹ Nhà hát Cải lương Hà Nội và Nhà hát Chèo Hà Nội đã mang đến nhiều tiết mục gây ấn tượng với người dân và du khách như “Liên khúc Dạ cổ hoài lang," “Liên khúc Tiếng tơ lòng," “Chung sắc Mai Đào," “Cô đôi Thượng ngàn”...

Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, góp phần giới thiệu vẻ đẹp phong phú của nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới công chúng và bạn bè quốc tế.

Không chỉ có các chương trình nghệ thuật, ngày thứ hai của Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu. Sự hiện diện của các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia trên thế giới góp phần tạo nên không khí đa văn hóa sinh động giữa lòng Hà Nội.

Trong khuôn khổ Lễ hội, các chương trình chiếu phim miễn phí dành cho người lớn và trẻ em cũng được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, mở thêm cơ hội để công chúng tiếp cận điện ảnh và những câu chuyện văn hóa của nhiều quốc gia./.