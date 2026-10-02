Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII diễn ra từ ngày 19 đến 22-11

Du khách tham quan Làng cổ Đông Hòa Hiệp. Ảnh: Nguyễn Thị Bích Liễu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026. Theo đó, Lễ hội được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc, văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp; tạo điều kiện để người dân tham gia làm du lịch, phát huy vai trò cộng đồng trong phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững. Qua đó, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất và người Đồng Tháp đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, trước khi Lễ hội chính thức diễn ra, nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá được triển khai như: Cuộc thi thiết kế Logo Làng cổ Đông Hòa Hiệp; Cuộc thi ảnh, video clip “Khoảnh khắc Đông Hòa Hiệp”; Hội thi “Cổng làng kể chuyện”; Chương trình Famtrip “Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Từ di sản đến sản phẩm du lịch”; xây dựng bộ thông điệp truyền thông, các ấn phẩm quảng bá và tăng cường giới thiệu Lễ hội trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội.

Vẻ đẹp nhà cổ. Ảnh: Lê Thạch Duy Hải

Trong chuỗi hoạt động còn có cuộc thi sáng tác bài hát ca khúc và vọng cổ với chủ đề “Đông Hòa Hiệp - miền nhớ, miền thương” do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh chủ trì.

Trong ngày khai hội 19-11, du khách có thể tham quan các nhà cổ, trải nghiệm Không gian Dòng chảy di sản, không gian làng nghề, trò chơi dân gian, gói bánh tét truyền thống; thưởng thức Không gian Chợ nổi - Ẩm thực “Hương sắc phương Nam”, Chương trình trình diễn nghệ thuật trên sông và “Đêm nhà cổ lên đèn”.

Lễ khai mạc diễn ra vào tối 19-11 tại sân lễ Nhà văn hóa ấp An Lợi. Chương trình gồm nghệ thuật chào mừng, phát biểu khai mạc của lãnh đạo UBND tỉnh, trình chiếu video clip giới thiệu Làng cổ Đông Hòa Hiệp, nghi thức khai mạc và trình diễn pháo hoa nghệ thuật; chương trình khai mạc được truyền hình trực tiếp.

Ngày 20-11, một trong những hoạt động chuyên môn đáng chú ý là Hội thảo “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch” tại Nhà cổ Ông Ba Đức. Cùng ngày còn có tái hiện nghi thức cúng đình, Cuộc thi “Cây bẹo Cái Bè”, các hoạt động trải nghiệm và Đêm hội “Tuổi trẻ với Sắc màu Đông Hòa Hiệp”.

Kể chuyện làng cổ. Ảnh: Võ Thanh Duy

Không chỉ tái hiện những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, Lễ hội năm nay còn chú trọng tạo sản phẩm và trải nghiệm mới cho du khách, kết nối không gian nhà cổ với văn hóa chợ nổi, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm địa phương và các hoạt động sáng tạo. Các hoạt động được tổ chức theo hướng tăng sự tham gia của cộng đồng, để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Đồng Tháp, đồng thời lan tỏa giá trị của một làng cổ Nam Bộ giàu bản sắc đến đông đảo người dân và du khách.