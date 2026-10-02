Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Hội sách Hà Nội 2026
Diễn ra từ ngày 1-4/10, Hội sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” là hoạt động văn hóa đọc thường niên, thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, góp phần tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của Thủ đô và đất nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhieu-hoat-dong-hap-dan-tai-hoi-sach-ha-noi-2026-420484.htm