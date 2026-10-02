Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Hội sách Hà Nội 2026

Không chỉ dựa vào những điểm đến quen thuộc như Kuala Lumpur, Genting hay tháp đôi Petronas, Malaysia đang mở rộng cách tiếp cận du khách Việt bằng hàng loạt trải nghiệm mới, từ concert quốc tế, ẩm thực, mua sắm đến các tour khám phá những thành phố ít quen thuộc.