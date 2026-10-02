Đông đảo người dân tìm đến Hội sách Hà Nội lần thứ XI

Tối 2-10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở nên nhộn nhịp hơn khi đông đảo người dân, du khách tìm đến Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Hội Sách Hà Nội năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 4-10 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (phố Lê Thái Tổ, đoạn từ đối diện quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến gần ngã ba Hàng Trống - Lê Thái Tổ).

Ngay khi khai mạc, khu vực tổ chức Hội sách đã thu hút đông người dân ở nhiều độ tuổi.

Từng nhóm gia đình, bạn trẻ, học sinh, người cao tuổi thong thả dạo qua các gian hàng.

Người tìm sách văn học, người quan tâm sách lịch sử, văn hóa, nhiều phụ huynh tranh thủ chọn sách cho con.

Có mặt tại Hội sách, chị Nguyễn Thanh Hương (Hà Nội) cho biết, chị thường đưa con đến những chương trình sách để tạo cho các con thói quen đọc. Tại không gian Hội sách năm nay có nhiều loại sách để lựa chọn, vừa thuận tiện để hai mẹ con đi dạo, tìm hiểu. Các con được tự chọn những cuốn sách mình thích nên hào hứng hơn với việc đọc.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI có sự tham gia của 31 đơn vị xuất bản, phát hành sách với nhiều thể loại, đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu và giải trí của bạn đọc.

Bên cạnh các gian hàng sách, chương trình còn có những buổi giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách mới, tạo cơ hội để người đọc gặp gỡ tác giả, người làm sách.

Không gian trưng bày sách theo chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội", bạn đọc sẽ được tìm hiểu, giới thiệu những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học, danh nhân khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội thông qua các tên sách thuộc “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”; “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”; trưng bày, triển lãm tư liệu về Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Hình ảnh người lớn chọn sách, trẻ em chăm chú đọc, các bạn trẻ trao đổi về một cuốn sách hay cho thấy sức sống của văn hóa đọc vẫn hiện diện rõ nét trong đời sống.

Hội sách vì thế không chỉ là nơi mua bán sách mà còn trở thành điểm gặp gỡ của những người yêu sách, nơi thói quen đọc được khuyến khích và lan tỏa.

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm và tìm hiểu sách tại Hội Sách Hà Nội lần thứ XI.

Sách tiếp tục hiện diện trong đời sống đô thị, từ những trang sách giấy quen thuộc đến không gian đọc hiện đại, góp phần hình thành và duy trì thói quen đọc trong cộng đồng.

Với các không gian trưng bày về “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI mở thêm những cách tiếp cận sách gần gũi với công chúng.