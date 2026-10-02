Hội Sách Hà Nội 2026: Sách mở tri thức, công nghệ dẫn tương lai

Tối 2/10, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 chính thức khai mạc tại không gian văn hóa hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”. Sự kiện diễn ra từ ngày 1 đến 4/10, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết Thủ đô xác định sách và văn hóa đọc là một trong những phương thức quan trọng để lưu giữ tri thức, trao truyền các giá trị văn hóa và bồi đắp trí tuệ con người.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội sách.

Theo lãnh đạo thành phố, Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh, thành phố tiếp tục dành sự quan tâm cho việc phát triển văn hóa đọc.

Hà Nội định hướng phát triển văn hóa Thủ đô theo tinh thần “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”. Với lợi thế tập trung nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành và đơn vị liên kết xuất bản, thành phố có điều kiện mở rộng các hoạt động đưa sách và văn hóa đọc đến gần hơn với người dân.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham quan gian hàng tại hội sách.

Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, xuất bản và văn hóa đọc cũng được xác định là một trong những lĩnh vực có đóng góp vào đời sống văn hóa và sự phát triển của Thủ đô. Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc, tôn vinh sách và khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen đọc, học tập suốt đời.

Bạn đọc thích thú khám phá những hoạt động trải nghiệm tại Hội Sách Hà Nội.

Sau 10 kỳ tổ chức, Hội Sách Hà Nội lần thứ 11 có sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước. Sự kiện bố trí 2 không gian trưng bày sách theo chuyên đề, giới thiệu hàng trăm tên sách tiêu biểu. Đáng chú ý, nhiều đầu sách thuộc các tủ sách về lịch sử, văn hóa và khoa học được giới thiệu tới bạn đọc như “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”, “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám” và “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi”.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Hội Sách tổ chức nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm, giới thiệu xuất bản phẩm mới với các chủ đề gắn với lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội.

Hội Sách không chỉ là nơi bạn đọc tìm kiếm những cuốn sách hay mà còn là không gian khơi mở tinh thần học tập, kết nối những giá trị của quá khứ với tri thức hiện tại và công nghệ tương lai. Thông qua các hoạt động tại Hội Sách, thành phố Hà Nội kỳ vọng góp phần bồi đắp nguồn lực con người, sức mạnh văn hóa và nền tảng tri thức cho phát triển bền vững; đồng thời tăng cường kết nối giữa người làm sách với công chúng, lan tỏa tình yêu sách và các giá trị văn hóa của Thủ đô.