Phú Quốc 'tăng tốc' trước thềm APEC 2027

Vượt nắng, thắng mưa

Ngày 04/10, ông Huỳnh Văn Định - Trưởng phòng Nông nghiệp và môi trường (Đặc khu Phú Quốc) cho biết, đảo ngọc đầu tư 5 tỷ USD để "lột xác" trước APEC 2027 với 21 dự án, trong đó có 16 dự án đã hoàn tất bồi thường và có mặt bằng "sạch" để thi công.

Việc được lựa chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 đang đưa Phú Quốc vào giai đoạn tăng tốc phát triển hạ tầng và dịch vụ để đáp ứng yêu cầu của một sự kiện quốc tế quy mô lớn. Cùng với đà tăng trưởng của du lịch quốc tế, đây được xem là cơ hội để đảo ngọc nâng tầm vị thế từ một điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng trở thành điểm đến có khả năng phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách toàn cầu.

Trong 7 tháng năm 2026, Phú Quốc đã đón hơn 6,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế vượt 1,5 triệu lượt, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước. Đảo ngọc cũng tiếp tục được Expedia đưa vào danh sách 10 hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, bên cạnh nhiều điểm đến nổi tiếng như: Saint Lucia, Porto Santo, Praslin hay Palawan.

Trung tuần tháng 8 vừa qua, chủ đầu tư, nhà thầu thi công Dự án tàu điện nhẹ Phú Quốc tổ chức lắp đặt những thanh ray đầu tiên, đánh dấu chuyển từ thi công phần thô sang lắp đặt thiết bị, kỹ thuật để kịp hoàn thành phục vụ APEC năm 2027. Gói thầu cung cấp và thi công hệ thống ray tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc do liên danh Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và Công ty TNHH Tập đoàn Cục 16 Đường sắt Trung Quốc (CRCC16) thực hiện.

Trải nhựa tại các tuyến trung tâm

Tuyến LRT Phú Quốc có chiều dài gần 17,6km, sử dụng ray khổ 1.435mm, rãnh 60R2, chiều cao thân ray 180mm và chiều dài tiêu chuẩn 25m mỗi thanh. Hệ thống ray được lắp đặt trên cả 3 đoạn gồm tuyến trên cao, mặt đất và đi ngầm. Việc triển khai lắp ray sau khoảng 8 tháng khởi công (ngày 19/12/2025). Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. Dự án được xác định là công trình hạ tầng phục vụ Tuần lễ Cấp cao tại Phú Quốc. Công trường LRT Phú Quốc hiện thi công 3 ca liên tục với gần 600 kỹ sư, công nhân. Đến đầu tháng 8, dự án đã giải ngân khoảng 1.800 tỷ đồng.

LRT Phú Quốc là tuyến đường sắt nhẹ được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân, có chiều dài gần 18km, kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực Nam đảo và Trung tâm Hội nghị APEC. Tuyến sử dụng đoàn tàu 3 toa, tốc độ thiết kế 70-100km/h, công suất vận chuyển tối đa khoảng 4.500 hành khách/giờ. Theo kế hoạch, tuyến LRT Phú Quốc sẽ chạy thử vào tháng 6/2027 và khai thác thương mại vào tháng 8/2027. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ sân bay Phú Quốc đến Nam đảo và Trung tâm Hội nghị APEC còn khoảng 20 phút.

Tăng tính kết nối

Dự án hồ nước Cửa Cạn là một trong những công trình thuộc kế hoạch thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Trước đây, hồ nước này nằm toàn bộ trên địa bàn xã Cửa Dương (cũ). Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, tổng diện tích thực hiện là 332ha cũng đang được gấp rút thi công. Diện tích đất có nguồn gốc quy hoạch rừng là 325,97ha, trong đó diện tích có rừng là 220,28ha và diện tích chưa có rừng là 105,69ha. Có mặt tại dự án, chúng tôi thấy hàng loạt máy ủi, máy xúc đang thi công nhộn nhịp các phần ta-luy của hồ dưới trời chiều nắng gay gắt.

Dự án nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước lưu vực suối Cái để cung cấp nguồn nước ổn định, lâu dài, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước cho khu vực phía Bắc đảo Phú Quốc trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa, tăng trưởng dân số và phát triển du lịch ngày càng cao của đặc khu Phú Quốc. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng cấp nước đồng bộ, hiện đại, bền vững theo định hướng quy hoạch chung của địa phương.

Diện mạo mới đang hình thành của sân bay quốc tế Phú Quốc

Một trong những dự án trọng điểm chuẩn bị cho APEC là mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với vốn đầu tư 865 triệu USD. Từ đó nâng công suất phục vụ hành khách hằng năm lên 10 triệu người vào năm 2030, hơn gấp đôi mức 4 triệu người hiện nay. Một số hạng mục, trong đó có nhà ga VIP dành cho các nguyên thủ quốc gia, dự kiến hoàn thành trước thềm hội nghị. Theo kế hoạch, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc sẽ hoàn thiện và vận hành từ tháng 4/2027, nâng công suất lên khoảng 20-24 triệu lượt khách mỗi năm đến 2030.

Không chỉ phục vụ APEC 2027, dự án được kỳ vọng đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng, mở rộng khả năng kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong khu vực và thế giới, tạo thêm động lực để đảo ngọc vươn tầm trên bản đồ du lịch quốc tế.

Thi công hồ Cửa Cạn

Các sự kiện chính của APEC sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị mới trị giá 860 triệu USD, với phòng tiệc rộng 11,000m² có sức chứa 10.000 người và một trung tâm báo chí quốc tế phục vụ tối đa 4.000 phóng viên. Các dự án này nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm định vị lại Phú Quốc, vượt ra khỏi hình ảnh một điểm nghỉ dưỡng nhiệt đới. Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam kỳ vọng APEC sẽ tạo cú hích tương tự cho Phú Quốc như từng xảy ra với Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Phú Quốc vốn đã có nền tảng du lịch khá vững chắc. Hòn đảo này trở thành một trong những điểm đến du lịch tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam kể từ khi Chính phủ áp dụng chính sách miễn thị thực cho du khách nước ngoài vào năm 2014. Bên cạnh các dự án đang được người dân kỳ vọng, đi sâu vào các con đường trung tâm của đảo Ngọc như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực..., chúng tôi nhận thấy tốc độ thi công, trải nhựa mặt đường đáng kinh ngạc. Cứ sau khi trời mưa, nhiều công nhân lại có mặt để làm việc cho kịp tiến độ.